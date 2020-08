Baltische staten ontzeggen Wit-Russische president de toegang

Litouwen, Letland en Estland hebben een reisverbod opgelegd aan de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko. Dat schrijft persbureau Reuters. Het inreisverbod geldt ook voor 29 functionarissen die een rol zouden hebben gespeeld bij de mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen eerder deze maand.

Lees ook: EU steunt betogers Wit-Rusland, maar houdt ook afstand

Volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda willen de Baltische staten met de sancties „een voorbeeld stellen aan andere landen”. Zij eisen strengere maatregelen van de EU-landen, die tot dusver terughoudend zijn om een confrontatie met Rusland, een bondgenoot van Loekasjenko, te vermijden. Hoewel tijdens een videotop op 19 augustus door EU-leiders werd aangekondigd dat de verkiezingsuitslag niet erkend wordt, zijn zware sancties uitgebleven.

In een reactie noemt het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de sancties van de drie Baltische staten „een overhaaste stap” en worden passende tegenmaatregelen aangekondigd. President Loekasjenko heeft daarnaast gedreigd belangrijke doorvoerroutes tussen Europa en Rusland af te sluiten.

Loekasjenko kondigt hervormingen aan

In Wit-Rusland gaan de protesten ondertussen onverminderd door. Op zondag werden in de hoofdstad Minsk zeker 125 demonstranten aangehouden. In een poging de aanhoudende onrust te sussen heeft president Alexandr Loekasjenko maandag een referendum aangekondigd. Hij wil Wit-Russen laten stemmen over constitutionele hervormingen, meldt The Moscow Times. „Iedereen mag hun mening geven: wat ze leuk vinden, en wat niet”.

Volgens Loekasjenko zijn „degenen die schreeuwen om veranderingen” in de minderheid in Wit-Rusland. Desondanks zei hij bereid te zijn tot hervormingen van bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Ook erkende hij dat Wit-Rusland „een ietwat autoritair systeem” heeft. De laatste twee grondwetswijzigingen die via referenda tot stand kwamen in Wit-Rusland zorgden juist voor meer macht voor de president.