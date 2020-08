AZ ontmoet Dinamo Kiev in derde voorronde Champions League

AZ speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev. Het duel staat voor 15 of 16 september in Oekraïne gepland. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de play-offs, waarin een plaats in de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi op het spel staat.

AA Gent en Benfica waren de andere mogelijke tegenstanders van AZ bij de loting in het Zwiterse Nyon. Ajax schakelde Dinamo Kiev in 2010 en 2018 uit in de voorronden van de Champions League. Dinamo eindigde het afgelopen seizoen als tweede in de eigen competitie, achter Sjachtar Donetsk.

AZ klopte afgelopen week Viktoria Plzen in de tweede voorronde (3-1) en weet daardoor dat het minimaal aan de groepsfase van de Europa League mag deelnemen. Ook Ajax (Champions League) en Feyenoord (Europa League) zijn in ieder geval tot de winterstop Europees actief.

Willem II

Willem II speelt in de tweede voorronde van de Europa League op donderdag 17 september tegen het Luxemburgse Progrès Niederkorn. Niederkorn stond afgelopen seizoen op de tweede plaats toen de Luxemburgse competitie als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken.

Op het moment dat in maart de competitie stil kwam te liggen vanwege het coronavirus, stond Willem II vijfde. De KNVB besloot enkele weken later het seizoen te beëindigen en de Europese tickets te verdelen op basis van de stand. Willem II had ook tegen Bala Town uit Wales of de Noorse club Viking Stavanger kunnen loten. De ploeg uit Tilburg moet drie rondes doorkomen om de groepsfase van de Europa League te halen. Feyenoord is daar al zeker van. (ANP)