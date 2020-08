Australische journalist gearresteerd in China

In China is een Australische tv-presentator aangehouden. Dat heeft het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken op maandag bekendgemaakt. Cheng Lei werkte als presentator van een zakenprogramma voor de Engelstalige Chinese staatsomroep CGTN en zou al zeker twee weken vastgehouden worden. Op de website van CGTN zijn het profiel van Cheng en haar eerdere reportages verwijderd.

De Australische autoriteiten werden op 14 augustus op de hoogte gesteld van de arrestatie van Cheng. Via een videoverbinding hebben Australische diplomaten contact gehad met de journaliste. Volgens de Australische zender ABC is er geen formele aanklacht ingediend tegen Cheng, maar wordt ze vastgehouden “onder residentiële surveillance op een aangewezen locatie”, wat zou betekenen dat de journaliste tot zes maanden kan worden vastgehouden zonder toegang tot advocaten.

Cheng werkte sinds 2002 voor de Engelstalige staatsomroep, eerst bij CCTV News en daarna bij CGTN. Daarvoor was ze negen jaar China-correspondent voor de Amerikaanse zender CNBC. Op de overheidswebsite raadt de Australische regering burgers af naar China te reizen, mede omdat ze “het risico op willekeurige detentie” lopen. In januari 2019 werd in Beijing de Australische schrijver Yang Hengjun opgepakt op verdenking van spionage. Sindsdien zou Hengjun alle toegang tot juridische hulp geweigerd zijn.

De afgelopen maanden zijn spanningen tussen China en Australië sterk opgelopen. Nadat de Australische regering aandrong op een internationaal onderzoek naar de Chinese aanpak van het coronavirus, reageerde China door importtarieven op Australische producten te verhogen. Ook werden Chinese burgers afgeraden naar Australië te reizen. Australië had hetzelfde reisadvies voor haar staatsburgers afgegeven nadat China in Hongkong de omstreden veiligheidswet invoerde.