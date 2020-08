Als het aan Ton Visser ligt, is de verkiezing van Sigrid Kaag bij D66 geen uitgemaakte zaak

„Het is een gedoe en risicovol. Maar ik heb een legale manier gevonden om te verdienen aan vals geld”, zegt Ton Visser (56). Hij wil de nieuwe lijsttrekker worden van D66. Omdat hij woont en werkt in China – hij geeft er Engelse les – verloopt het interview via een videoverbinding. Achter hem staan wat D66-banners en posters met Chinese tekens.

Komend weekend kiest regeringspartij D66 een nieuwe lijsttrekker. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is de topfavoriet. Maar Kaag heeft één uitdager: Ton Visser.

„Je moet ervoor over de wereld reizen, je moet een currency vinden die niet zo veel in omloop is, in mijn geval Syrische ponden. En dan moet je naar een land gaan met goede grafische voorzieningen waar je makkelijk heen kunt, in mijn geval Australië.” Daar, zegt hij, kun je het geld laten namaken. Visser heeft al vijftien jaar geen echte baan meer. „Ik kán niet werken. Ik ben zo godvergeten lui, ik doe geen ene flikker.”

Hij laat zich af en toe inhuren als zzp’er, of als taxichauffeur in de spaarzame maanden dat hij in Nederland is. En dan is er dus de volgens Visser legale manier van valsmunterij waar hij zich weleens aan heeft gewaagd. Hij geeft een gedetailleerde beschrijving: „Je moet het vliegveld niet af gaan, dat is belangrijk.”

En, waarschuwt hij met opgeheven vinger: „Géén Egyptische dollar, want dan ben je dus strafbaar. Kies bijvoorbeeld de Israëlische sjekel of Iraanse rial.” En ook: „Als ik iets niet ben, dan is het eerlijk.”

Visser weet dat hij weinig kans maakt om de verkiezing te winnen. De hele partij lijkt zich al achter Kaag te hebben geschaard. Maar hij heeft niets te verliezen. En D66 neemt zijn kandidatuur serieus. De partij wil aantonen dat ledendemocratie belangrijk is. De partij organiseerde drie ‘lijsttrekkerspresentatieavonden’ door het land, met Kaag op het podium en Visser via videoverbinding. Het is de derde keer dat hij zich meldt voor het lijsttrekkerschap. In 2002 mislukte die poging tegen Thom de Graaf. In 2010 wist hij niet genoeg handtekeningen binnen te krijgen om het op te nemen tegen Alexander Pechtold. Dit keer waren fractievoorzitter Rob Jetten en uitdager Sigrid Kaag twee van de ondertekenaars van de door hem benodigde ondersteuningsverklaringen.

Wilt u wel echt lijsttrekker worden?

„Ja. Nog een tip: je moet voor kleine coupures gaan, die hebben de minste echtheidskenmerken.” Dan: „Kijk, iedereen is schijnheilig. Dat schreef ik al aan Sigrid.”

Sinds midden augustus stuurt Visser Kaag iedere dag een brief op drie manieren. Eerst met pen en papier, die brief doet hij op de bus. Geadresseerd aan het partijbureau, ter attentie van Sigrid Kaag. Daarna stuurt hij een pdf aan de assistent van Kaag. En daarna tikt hij de brief over om op zijn website te publiceren. Hij ontving nog geen enkele reactie.

„Ook ik ben niet heilig. Ik doe mijn best, ik probeer elke dag eerlijk te zijn, maar het lukt me gewoon niet. Soms zijn het kleine dingetjes, maar soms ook grote dingen. Dat ik denk: ja, Ton, dat kan eigenlijk niet.”

Visser denkt niet dat hij door de leden van D66, die tot woensdagmiddag kunnen stemmen, gekozen wordt tot lijsttrekker. „Laten we eerlijk zijn, daar gaat helemaal niemand van uit.” Hij heeft zich kandidaat gesteld omdat hij een discussie wil losmaken over voor wie de partij er moet zijn „De meesten van ons, D66’ers, zijn hoogopgeleid. We hebben een manier van wellevendheid die we ook van anderen verwachten. Wij zijn verbaal onderlegd, maar heel veel mensen zijn dat niet. Die moet je de gelegenheid geven om het op hun eigen manier te zeggen. Als ze verongelijkt of bot klinken, luister daar dan doorheen.

„Ik heb vaak in campagnes gewerkt. Dan kregen we vooraf keurig lijsten met waar we goed hadden gescoord tijdens de vorige campagne. En dan gingen we daarnaartoe. Dat werd laaghangend fruit genoemd. Het is niet raar om efficiënt te denken. Maar soms is het effectiever om niet efficiënt te zijn. Dat is wat ik wil, dat we het lef hebben ook mensen aan te spreken die niet tot onze natuurlijke achterban horen.”

Wat zijn uw ideeën voor D66?

„Ik vind dat wij iets met het basisinkomen moeten doen. Ik beschouw dat als het sluitstuk van de ontwikkeling die wij als land de afgelopen honderd jaar hebben gehad. Daarnaast vind ik dat we de Europese Unie moeten hervormen. Zelfs de Sovjets begrepen dat je niet voor langer dan vijf jaar een begroting kunt maken. En wat doen wij, verlichte geesten in Europa? We gaan voor zeven jaar een begroting dichttimmeren. Dat is toch wel een beetje achterlijk. En het afschaffen van het raadgevend referendum was een vergissing. Ik wil niet zeggen dat dat nou zo geweldig was, maar het was tenminste iets. Er is niets voor in de plaats gekomen. Als dat zo blijft, moeten we ons er hard voor maken dat raadgevend referendum opnieuw in te voeren.”

Als hij toch gekozen wordt tot lijsttrekker, zegt Visser, dan wil hij niet betrokken worden bij de samenstelling van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Hij wil niet namens de partij onderhandelen. „Waar staat dat dat zou moeten?” En hij wil óók niet de fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer.

Het zijn wel de zaken die een partijleider op zich neemt.

„Vergeet niet dat als ik win de dynamiek volledig verandert. Ik kan zeggen: ‘Luister mannen, we gaan een aantal dingen echt veranderen.’ Sigrid kan dat niet. Zij zit gewoon in het treintje van wat D66 is. Ze is de logische vervolgstap, geen breekpunt. Die hebben we wel nodig om een stap vooruit te maken.”

Lees ook dit profiel: Sigrid Kaag, de ex-diplomaat die nog moet wennen aan Nederland