Als de KNVB Louis van Gaal als bondscoach wil, gebeurt het

De smeekbede die vanuit de media klonk, lijkt een bijna onweerstaanbare uitwerking te hebben gehad op Louis van Gaal. Eergevoelig als hij is, mengde hij zich in het spel, met zijn flirt die zondagavond via tv-programma NOS Studio Voetbal naar buiten kwam: mocht de KNVB hem vragen als bondscoach, zal hij daar serieus over nadenken.

Dat is nieuws, omdat hij sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2016 officieus met pensioen is. Van Gaal heeft de deur nu eigenhandig opengezet naar een derde termijn als bondscoach.

Velen in de voetbalmedia zien hem als topkandidaat, na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. ‘Alles pleit voor Louis van Gaal’, kopte weekblad VI op de cover. Voetbalcolumnisten van het AD („Nu eerst Truus en Louis bellen”) en de Volkskrant („Kom op, Louis. Het land heeft je nodig”) drongen aan.

Dat sentiment is paradoxaal. Juist de pers waar Van Gaal regelmatig mee in de clinch lag, duwt hem nu nadrukkelijk naar voren. Al geldt dat niet voor De Telegraaf, waar Van Gaal een gespannen relatie mee heeft.

De KNVB neemt de tijd voor de zoektocht, kandidaten zijn nog niet benaderd. Eerst wordt gekeken hoe de Nations League-duels van vrijdag tegen Polen en maandag tegen Italië verlopen onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges. Wel is de opvolging donderdag een onderwerp als de directie onder leiding van directeur betaald voetbal Eric Gudde vergadert met de raad van commissarissen.

Als de bond Van Gaal daadwerkelijk wil, zal het ook gebeuren. Dat hij nu bij voorbaat niet direct ‘nee’ zegt, impliceert dat zijn echtgenote Truus hem haar zegen heeft gegeven. De bedoeling was eigenlijk dat ze samen van hun oude dag zouden gaan genieten.

Waterdicht plan

Mits ze hem willen, zal de KNVB Van Gaal moeten overtuigen met een waterdicht plan. Daarbij liggen veel vraagstukken voor. Is zijn aanstelling enkel als ‘project’ tot en met het EK in de zomer van 2021? Logischer lijkt het om een nieuwe bondscoach aan te stellen die óók het traject richting het WK 2022 doet. Maar wil Van Gaal dat op deze leeftijd (69) nog allemaal?

De KNVB wil de lijn van Koeman doorzetten en lijkt niet direct van plan grote veranderingen in de staf (met dertig mensen) door te voeren. Maar Van Gaal zal zijn eigen specialisten mee willen nemen, zoals hij ook in zijn tweede periode als bondscoach deed (2012-2014). Dat kan wringen: in hoeverre krijgt hij die vrijheid?

Wat goed aansluit bij het profiel van Van Gaal is de meer brede invulling van het bondscoachschap: je moet verder kijken dan alleen Oranje en ook betrokken zijn bij de jeugdtrainers, door bijvoorbeeld analyses te delen. Zo moet de gehele voetbalorganisatie in Zeist sterker worden.

Hoezeer alle pijlen naar hem wijzen, moet een mogelijke keuze voor Van Gaal geen vanzelfsprekendheid zijn. Want er zijn ook risico’s. De kwaliteit van Van Gaal zit in het opbouwen van een (jonge) ploeg en die volledig naar zijn hand zetten. De vraag is of dat aansluit bij een selectie met meerdere internationale topspelers. Deze ploeg is bovendien al in grote mate gevormd door zijn voorganger.

Peoplemanager Koeman kneep soms een oogje dicht als het uitkwam. Dat is bij de onvermurwbare Van Gaal, die alles wil controleren, ondenkbaar. Dat kan voor fricties zorgen. En heeft hij nog voldoende feeling met de belevingswereld van deze generatie?

De dynamiek met de internationals die hij nog onder zich had tijdens het WK in 2014, zal anders zijn nu zij verder in hun carrière zitten. Vraag is of Van Gaals aanpak van „schoolmeester”, zoals Wesley Sneijder het eens noemde, daar bij past.

Zo is het bekend dat Van Gaal in zijn periode bij Manchester United een moeizame band had met de soms extravagante Memphis Depay, die nu als veelscorende spits een van de belangrijkste internationals is.

En als bondscoach zag Van Gaal het niet zitten in Virgil van Dijk, die nooit onder hem speelde. De Liverpool-verdediger is nu Oranje-aanvoerder en zit in de spelersraad, die onlangs met de KNVB-directie sprak over de opvolging. Van Dijk reageerde maandag terughoudend, gevraagd naar Van Gaal. Hij had zijn naam niet geopperd als mogelijke bondscoach, zei hij.

Zo bezien is het de vraag of Van Gaal bij deze groep past. En dat geldt ook op bestuurlijk niveau. De huidige KNVB-top met Gudde, directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma en rvc-voorzitter Jan Smit zijn nuchtere, door de wol geverfde voetbalbestuurders. Met Van Gaal halen ze een dominante persoonlijkheid binnen, die de confrontatie niet schuwt en een sterke eigen visie heeft op de organisatie. Durven ze het aan met hem?