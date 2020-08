Afvalreus Veolia wil met Suez ‘wereldkampioen ecologische transformatie’ worden

Wereldkampioen voetbal zijn ze al. En als het aan Veolia-topman Antoine Frérot ligt komt er een „Franse wereldkampioen van ecologische transformatie bij”. Met een bod van 2,9 miljard euro zet het Franse Veolia namelijk een grote stap richting de overname van landgenoot Suez.

De bedrijven zijn al internationale grootheden in de afvalverwerkings- en waterzuiveringsindustrie: actief op alle continenten, goed voor 27 miljard (Veolia) en 18 miljard (Suez) euro omzet en met een personeelsbestand van respectievelijk 179.000 en 89.000 werknemers. Maar volgens Frérot dient zich nu een „historische kans” aan om samen verder te gaan. Daarmee doelt hij op de publieke opinie rond het milieu, de Green Deal (om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken) en de daarbij behorende stimuleringspakketten van overheden.

Bij Veolia heten de vuilnismannen ‘experts’ in de circulaire economie

Terwijl bedrijven als Veolia en Suez vroeger gewoon afvalboeren werden genoemd, profileren zij zich tegenwoordig als spil in de hedendaagse ‘circulaire economie’: door afval in te zamelen, te sorteren en (deels) te recyclen. Veolia noemt zich een bedrijf „op het gebied van milieudiensten”. Werknemers – onder wie de vuilnismannen – heten er „experts” die zich inzetten om „innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de groei van de circulaire economie te stimuleren”.

Actief in Nederland

Veolia en met name Suez zijn flink actief in Nederland. Suez (tweeduizend werknemers) zamelt het afval van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen in. Veolia (650 werknemers) is kleiner en richt zich primair op het recyclen van plastic en papier en op het hergebruik van restwarmte. De naam Veolia prijkte vanaf 2006 jarenlang op bussen en regionale treinen. Het bedrijf deed een serieuze poging de Nederlandse ov-markt te veroveren en won onder meer concessies in Limburg en Zeeland. Die poging is gestaakt. Ook internationaal keerde Veolia het openbaar vervoer de rug toe.

Mocht de overname doorgaan, dan wordt de Franse watertak van Suez afgestoten om mededingingsbezwaren te voorkomen. Beide bedrijven zijn groot in de waterzuivering. In Nederland spelen zij daarin geen rol van betekenis.

Hoewel Suez ook „enkele” mededingingsproblemen buiten Frankrijk voorziet, lijkt Nederland daar niet toe te behoren. Toezichthouder ACM zag drie jaar geleden geen enkel mededingingsbezwaar bij de fusie van branchegenoten Van Gansewinkel en Shanks (nu Renewi). Na de fusie zou de topdrie in Nederland met marktleider Renewi, Suez en een andere concurrent ‘slechts’ 50 tot 60 procent marktaandeel hebben.

Veolia’s overnameplan kent twee stappen. Het bod van 2,9 miljard zint op het aandelenbelang (29,9 procent) van energiebedrijf Engie in Suez. Slaagt dit, dan volgt een openbaar bod op alle aandelen. In totaal zou Veolia dus zo’n 10 miljard euro voor Suez willen betalen. Gezien de koerssprongen maandag van 5,7 procent (Veolia) en 18,5 procent (Suez) zien beleggers in beide bedrijven dat wel zitten.