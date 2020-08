Test CoronaMelder: acht besmette mensen waarschuwden anderen via app

De resultaten van de praktijktests met de CoronaMelder zijn vooralsnog bescheiden. Acht mensen in de vijf deelnemende GGD-regio’s gebruikten afgelopen week de corona-app om andere app-gebruikers met wie zij nauw contact hadden te waarschuwen voor hun coronabesmetting. De testen laten zien dat de app werkt, zei Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid maandag tijdens een technische briefing voor Kamerleden. „Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan.”

Of de waarschuwingsapp daadwerkelijk nieuwe coronabesmettingen voorkomt, zal pas na landelijke introductie blijken. Die stond gepland voor 1 september, maar is uitgesteld tot na de invoering van de benodigde spoedwet. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) de app niet in te voeren zonder de wet, die onder meer misbruik van de app verbiedt en de app een steviger juridisch kader geeft.

Tot aan de landelijk introductie wordt in de vijf GGD-regio's – Drenthe, Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente – geëxperimenteerd met de CoronaMelder. Hoeveel app-gebruikers een waarschuwing kregen na de acht doorgegeven besmettingen uit die regio’s valt niet te zeggen. Door het privacyvriendelijke ontwerp van de app heeft de overheid daar geen cijfers over.

Aan de hoge kant

Wel gaven 412 mensen bij het aanvragen van een coronatest bij de GGD aan dat te doen omdat zij een melding via de app hadden ontvangen. Dat aantal lijkt aan de hoge kant, meent het ministerie. Het zou betekenen dat die acht besmette personen ieder ongeveer vijftig nauwe contacten zouden hebben gehad. Het ministerie denkt dat het grote aantal aanvragen voor een test samenhangt met de optie om via de app ook zonder klachten een coronatest aan te kunnen vragen.

De GGD’s, wier reguliere bron- en contactonderzoek ondersteund wordt door de CoronaMelder, zijn „positief kritisch” over de app, schreef minister De Jonge afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. De app levert hen tot nu toe weinig extra werk op. Tegelijkertijd zijn ze bezorgd over de toename van het aantal coronatests door de app. Het aantal afgenomen coronatests steeg vorige week in de deelnemende regio’s met 53,6 procent naar ongeveer 23.000. In de overige regio’s was er een stijging van 29,8 procent.

Minister De Jonge schreef vrijdag de zorgen te begrijpen, maar zegt ook dat dit asymptomatische testen het nieuwe beleid zal worden als blijkt dat het effectief is. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting woensdag over de app om daarna snel te stemmen. Daarna zal de Eerste Kamer zich nog over de wet buigen.