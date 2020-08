Trump brengt dinsdag bezoek aan Kenosha

De Amerikaanse president Donald Trump brengt dinsdag een bezoek aan Kenosha, de stad in Wisconsin die het centrum is geworden van antiracismedemonstraties in de Verenigde Staten nadat een politie-agent een zwarte man vorige week zondag zeven keer in de rug schoot. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft het bezoek zaterdag aangekondigd, meldt AP.

Kenosha was zaterdag voor de zevende dag het toneel van demonstraties tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van het incident, waarbij de 29-jarige Jacob Blake ernstig gewond raakte. Ongeveer duizend mensen namen deel aan een protestmars, waarbij werd gescandeerd „zeven kogels, zeven dagen” en „geen gerechtigheid, geen vrede”.

Jacob Blake Sr., de vader van Blake, die in het ziekenhuis ligt en verlamd is vanaf zijn middel, riep op tot verandering van een systeem dat volgens hem politiegeweld en rassenongelijkheid aanmoedigt. „Er zijn zeven kogels in de rug van mijn zoon geschoten”, zei Blake Sr. „Ja en of, ik ben boos. Wat gaf hen het recht op poging tot moord op mijn kind?”

Blake Sr. riep betogers echter op zich te onthouden van vandalisme en plunderingen. „Goede mensen in deze stad begrijpen: als we het vernielen, hebben we niets”, zei hij. „Houd er mee op. Laat ze voor een avond zien dat we niets hoeven te vernielen.”

Overschaduwd door geweld

De afgelopen week werden de protesten overschaduwd door geweld en werd de nationale garde ingezet om orde te handhaven. Bij een schietpartij in de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde persoon raakte gewond. Een 17-jarige jongen is gearresteerd in verband met het dodelijke geweld. De verdachte, Kyle Rittenhouse, wilde naar eigen zeggen zorgen voor bescherming van de gemeenschap tegen de demonstranten.

Veel Amerikanen zijn ontsteld van beelden van rellen en vandalisme die in meerdere steden zijn voorgekomen sinds antiracismedemonstraties eind mei op gang kwamen na de dood van George Floyd, een ongeapende zwarte man, door politiegeweld in Minneapolis. Vooral aan Republikeinse zijde maken kiezers zich zorgen over wanorde en anarchie, die volgens Trump worden getolereerd door zijn Democratische tegenstanders.

Trump, die zich profileert als president van law and order, zal in Kenosha leden van de ordehandhaving ontmoeten en de schade in de stad opnemen, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. De president focust zijn campagne sinds de Republikeinse partijconventie van afgelopen week op ordehandhaving, een terrein waarop hij denkt zijn tegenstander Joe Biden beter aan te kunnen dat op het gebied van de coronapandemie in de Verenigde Staten.