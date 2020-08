Premier die inheemsen onderwierp valt van zijn voetstuk in Canada

Actievoerders in de Canadese stad Montreal hebben zaterdag een standbeeld van de eerste premier van het land, Sir John A. Macdonald, omvergehaald, uit protest tegen zijn wrede beleid tegenover inheemse bevolkingsgroepen in de negentiende eeuw – een actie die heeft geleid tot een gepolariseerd debat over wat er met het monument moet gebeuren.

Onder gejuich en in de regen trokken betogers het standbeeld van de voormalige premier, die aantrad bij de vorming van het land in 1867, met touwen van zijn voetstuk, na afloop van een demonstratie tegen politiegeweld. Daarbij raakte het onthoofd. Een betoger zette demonstratief zijn voet op de afgebroken kop van de oud-premier, nadat die was weggestuiterd van de met graffiti bekladde romp, zo is te zien op videobeelden op sociale media. De politie greep niet in. Er zijn geen arrestaties verricht.

Critici van Macdonald, een bekende historische figuur in Canada die ook staat afgebeeld op bankbiljetten, reageerden opgetogen op het omverhalen van het standbeeld, dat al het doelwit was van een petitie om het te verwijderen. De oud-premier, die negentien jaar regeerde, staat in de officiële geschiedenis van Canada bekend als de belangrijkste founding father van het land – maar had ook een leidende rol bij de onderwerping van inheemse volken.

Zo wordt hij ervan beschuldigd inheemse groepen met wrede methoden van hun land te hebben verdreven om ze op reservaten te vestigen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van honger en ziektes. Bovendien voerde hij een beleid van kostscholen die in heel Canada werden opgezet met als doel inheemse kinderen te assimileren. Tot ver in de twintigste eeuw werden zeker 150.000 inheemse kinderen verplicht weggehaald bij hun ouders en op die scholen geplaatst, waar ze psychologisch, lichamelijk en soms seksueel werden misbruikt.

In 2015 is het voormalige kostscholenbeleid aangemerkt als ‘culturele genocide’. Daar ging een landelijk Waarheids- en Verzoeningsproces aan vooraf. De Canadese regering heeft excuses aangeboden voor het beleid, dat door leden van de inheemse bevolking wordt aangewezen als een bron van doorbreking van familiebanden die tot op heden leed veroorzaakt.

Geen plaats voor vandalisme

Politici reageerden afwijzend op de actie. „Wat we ook vinden van John A. Macdonald, verwoesting van een monument op deze manier is onaanvaardbaar”, schreef premier François Legault van de provincie Quebec, waarin Montreal ligt, op Twitter. „Er is geen plaats voor vandalisme in onze democratie en het standbeeld moet worden teruggezet.” De Canadese premier Justin Trudeau, die verbetering van de banden met de inheemse bevolking tot een speerpunt van zijn regering heeft gemaakt, onthield zich van onmiddellijk commentaar.

Buiten Quebec reageerden Engelstalige politici woedend. De nieuwe leider van de federale Conservatieve Partij, Erin O’Toole, schreef dat „Canada niet zou bestaan zonder John A. Macdonald”, doelend op de doorslaggevende rol van ‘Sir John A.’ bij de vorming van het land en de expansie naar het westen door middel van de aanleg van spoorwegen en de vestiging van kolonisten. „Canada is een geweldig land waar we trots op moeten zijn. We bouwen geen betere toekomst door ons verleden te besmeuren.” De Conservatieve premier van de westelijke provincie Alberta, Jason Kenney, opperde om het beeld in die provincie te zetten als Montreal het niet in ere herstelt.

Ook in andere landen zijn standbeelden van leiders met een omstreden verleden dit jaar met geweld van hun voetstuk gehaald door demonstranten, in het kader van de wereldwijde antiracismeprotesten na de dood van George Floyd, een ongewapende zwarte man, door politiegeweld in Minneapolis in mei.

