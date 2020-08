Zo’n 200 migranten gered van schip gefinancierd door Banksy

De Italiaanse kustwacht is zaterdag een reddingsschip op de Middellandse Zee te hulp gekomen dat is gefinancierd door de Britse kunstenaar Banksy, nadat het vaartuig dringende verzoeken om hulp had uitgezonden omdat het meer migranten aan boord had dan het aankon. Dat meldt Reuters.

Een patrouilleboot van de Italiaanse kustwacht die vanaf het eiland Lampedusa naar het migrantenschip is gevaren heeft 49 mensen overgenomen, van de 219 migranten die het schip Louise Michel sinds donderdag had opgepikt voor de kust van Libië, aldus de kustwacht. Daarbij gaat het om „de meest kwetsbaren”, onder wie 32 vrouwen en dertien kinderen. Ook het lichaam van een overleden migrant is naar Lampedusa gebracht.

Ook het reddingsschip Sea Watch 4 van de Duitse NGO Sea Watch en Artsen Zonder Grenzen is het migrantenschip te hulp gekomen en heeft de overige opvarenden overgenomen. Dat schip heeft nu ongeveer 350 mensen aan boord voor de kust van Malta. Het zoekt met spoed naar een veilige haven voor de migranten.

Het schip Louise Michel, genoemd naar de Franse feministe en anarchist, is vorige week begonnen aan een operatie om migranten van de Middellandse Zee te redden. In een reeks berichten op Twitter riep de tienkoppige bemanning van het Duitse schip de internationale gemeenschap vrijdagnacht op om hulp te bieden, omdat het in „een noodtoestand” verkeerde. Het was zo vol geraakt dat het niet meer op koers kon varen.

Zaterdagavond plaatste de bemanning een bericht na de overdracht van de migranten naar het schip Sea Watch 4. „Het is niet voorbij”, aldus de bemanning in een tweet. „We eisen een veilig heenkomen voor alle overlevenden, nu”.