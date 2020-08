Kiemen vanuit een strandstoel

Theater De wilde keuken van Maas theater en dans Gezien: Maaspodium, Rotterdam, 23/8. Nog t/m 4/10. Inl: maastd.nl ●●●●●

Als De wilde keuken begint, voelt het net alsof je gaat dineren: iemand begeleidt je naar je tafel. Een handige manier om iedereen op anderhalve meter te houden, maar ook de ideale aftrap van een theatrale route, die toeschouwers bewuster moet maken van hun voedselconsumptie.

De route start met een performance achter glas. Via een koptelefoon hoor je de acteurs buiten ritmisch voedingsmiddelen opsommen. In deze soundtrack leggen ze uit dat dit het startpunt is van een reis naar de toekomst van ons voedsel. Wat er mis is met de huidige situatie, wordt niet helemaal duidelijk, maar we zijn in ieder geval de verbinding verloren met de herkomst van ons eten. Stap daarom maar eens het grasveld op, nodigen de spelers uit. „Dit plantje kun je eten”, wijst acteur Niek van der Horst, „en die is giftig.”

Dan leidt de route, geregisseerd door Moniek Merkx, weer naar binnen. Je duikt onder de grond, wordt zelf een zaadje. Rustig lig je te kiemen in een strandstoel. Welke vrucht of groente wil je worden? En welke karaktereigenschappen dicht je die toe? Het is een ervaring die vooral jonge toeschouwers aan het denken zal zetten.

De volgende halte is een gedekte tafel. Als je pech hebt, word je opgediend. Twee uitverkorenen steken met hun hoofd boven een bord uit. Zij zijn het middelpunt van een performance, die acteur Serge Hogenbirk vormgeeft. Hij goochelt met ingrediënten in een Efteling-achtige act: aardappels dansen op tafel en een worstje probeert te ontsnappen. We zullen geen vlees meer eten, vertelt Hogenbirk. Hij beseft dat zo’n besluit tot een rouwproces kan leiden, maar daar helpt hij ons wel doorheen.

Zo zoomt De wilde keuken in op ons voedsel, in een performance met een fijne cast, die langs een veelheid aan thema’s strijkt en vooral aanmoedigt tot een goed (na)gesprek.