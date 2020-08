Jumbo-Visma dicteert de koers, het grootste gevaar schuilt in overmoed

Af en toe moest je even met je ogen knipperen in het eerste weekend van de Tour de France in virustijd. Voor het eerst sinds een jaar of acht zetten niet de renners van Team Ineos (voorheen Team Sky), die de Tour zo lang in een wurggreep hielden met een surplus aan kwaliteit, zich aan de kop van het peloton en bepaalden wat er gebeurde. Nee, kerels in Nederlandse dienst dicteerden de koers, op het vlakke, in de stromende regen, en ook als de weg opkrulde.

Het was wat onwennig om te zien misschien, maar wie de wielersport de laatste weken heeft gevolgd, wist dat dit eraan zat te komen. Het is nog te vroeg om al van een wisseling van de wacht te spreken, de Tour is pas twee dagen onderweg. Maar er is wel degelijk een team opgestaan dat kan wedijveren met de Britten, en dat team heet Jumbo-Visma.

Ze bewezen het in alle grote wedstrijden sinds de herstart van het wielerseizoen, op 1 augustus. Met vijf verschillende renners wonnen ze dertien wedstrijden. Van alle ploegen kwamen zij het beste uit de coronapauze. Ze hadden niet stilgezeten, benutten het vacuüm dat ineens was ontstaan. Zonder wedstrijden bleef er tijd over om voedingsschema’s bij te schaven, trainingsprogramma’s op maat te maken, tegenstanders tot in den treure te analyseren. Dus toen ze los mochten waren ze onhoudbaar.

Lees ook: Bij de Tour-start in Nice wordt de wereld niet herinnerd aan de 86 doden

In de voorbereidende etappekoersen domineerde Jumbo-Visma als nooit tevoren. En dan treedt er een ongeschreven regel in werking; de sterkste ploeg van het peloton zet tijdens de wedstrijd de lijnen uit. Bepaalt aan het begin van een etappe of een ontsnapping de ruimte krijgt en – als een kopgroep eenmaal vertrokken is – hoe ver die mag wegrijden. Vervolgens wanneer het tijd is om ze terug te halen, wie zich daarvoor in de wind moet zetten, en zich de longen uit het lijf moet rijden in het belang van de mannen die zo sterk zijn dat ze Tour kunnen winnen. In dit geval Primoz Roglic en Tom Dumoulin, kopmannen, beschermde renners.

Dat proces verloopt natuurlijk. Renners voelen aan wanneer het tijd is om het initiatief aan anderen te laten, of juist te nemen. En dit is het moment van Jumbo-Visma.

Glibberig

Zaterdagmiddag, als het voor het eerst in weken mateloos begint te regenen boven Nice en de kronkelende asfaltwegen zo glibberig worden dat een Frans zeepmerk in de reclamekaravaan ervan wordt beschuldigd met een lekkende kraan te hebben rondgereden, gaat de Duitser Tony Martin op kop rijden en spreidt opzichtig zijn armen zodat iedereen op de eerste rijen kan zien dat het van hem en van zijn ploeg rustig aan moet. Naar hem wordt geluisterd. Martin is geliefd in het peloton, heeft een onberispelijke reputatie.

Renners zijn bij bosjes onderuit gegleden, de lijst met botbreuken is te lang om op te noemen. Jumbo-Visma vindt het genoeg. En naar routinier Martin luisteren ze allemaal. In de woorden van Tom Dumoulin: „Toen Tony zijn handen in de lucht stak was iedereen het er wel over eens dat het beter was om het rustig aan te doen.” Wonderlijk proces in een sport waar samenwerken geen vanzelfsprekendheid is. Maar het voltrok zich. Jumbo-Visma nam de regie, en neutraliseerde eigenhandig de koers. Het had ook veel weg van een statement. Als de jury niet ingrijpt, dan de renners zelf. En de sterkste neme de leiding. Genoeg is genoeg.

Want er was veel te doen over de veiligheid de voorbije weken. Het begon met de crash tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen, begin deze maand. Die finish liep bergaf, waardoor ze met tachtig kilometer per uur op de witte lijn afstormden. Er was al eerder geklaagd dat het daar veel te hard ging, maar er was nooit gehoor aan gegeven. De organisatie verkoos spektakel.

Ze vielen op topsnelheid. Groenewegen schoof over de weg, Jakobsen knalde in de hekken. Een golf van verontwaardiging rolde over het peloton, en ook van buiten het wielrennen klonk kritiek. Het herinnerde het grote publiek er weer eens aan hoe gevaarlijk deze sport eigenlijk is.

Twee weken later kieperde Remco Evenepoel in een afdaling van de Ronde van Lombardije over een stenen muurtje een ravijn in. Ook dat was op die plek niet voor het eerst, en had wellicht voorkomen kunnen worden als er een jurylid voor gevaar had gewaarschuwd door met een vlag te wapperen. In diezelfde koers werd de Duitser Maximilian Schachmann van zijn fiets gereden toen er ineens een dame met haar auto óp het parcours reed.

In de Dauphiné, weer een paar dagen later, vielen renners massaal in de afdaling van de Col de Plan Bois. Tom Dumoulin noemde het een schande voor de sport dat ze dáár overheen waren gestuurd. Zijn ploeg liep averij op: Steven Kruijswijk viel uit, kon ook niet naar de Tour, en Primoz Roglic schaafde de zijkant van zijn lichaam open.

Tumult

Het peloton was het kortom zat, ook omdat er niemand in hun belang dacht. De overkoepelende federatie UCI kwam in reacties op het tumult niet verder dan het aankondigen van een onderzoek, en vakbonden konden geen vuist maken. De wielersport is een archipel van belangen. Eensgezindheid is een utopie. Maar nu was de maat echt vol. De baas van Jumbo-Visma, Richard Plugge, kondigde aan een onafhankelijk bureau te willen optuigen om parcoursen vooraf op veiligheid te controleren. De Nederlandse formatie wilde daar een voortrekkersrol in vervullen, als nieuwe leiders van het peloton.

Ook over het parcours van zondag was veel te doen. De afdaling van de Col de Turini zou na werkzaamheden met grind bezaaid liggen. Dat was vragen om ellende. Dit keer stond er wél een partij op, gesteund door een steeds luider wordende roep om verandering in de sport. In een brief aan de mondiale wielerbond eiste de Cyclistes Professionnels Associés dat het wegdek schoon zou worden geveegd. Dumoulin, op zondagochtend: „Als het aan mij ligt rijden we daar in een normaal tempo omlaag zodat er geen ongelukken gebeuren.”

Opnieuw reden zijn ploegmakkers op kop, en slingerden de renners die zaterdag niets of slechts een rib hadden gebroken onder Nederlandse aanvoering in verantwoord tempo door haarspeldbochten terug naar zeeniveau in Nice. Wat opviel: in gevaarlijke bochten of daar waar gaten in de vangrails zaten, had de organisatie gele stootkussens neergezet. Want als je van de Turini lazerde, kroop je er niet meer uit.

Val zonder gevolgen

Jumbo-Visma aan kop, het hele weekend. De ploeg had alles onder controle, waande zich veilig. Tot de allerlaatste beklimming, die van de Col des Quatre Chemins, tien kilometer voor het einde. Toen de Franse publiekslieveling Julian Alaphilippe op zijn pedalen ging staan en op weg ging naar de etappewinst en de gele trui, die hij opdroeg aan zijn niet lang geleden overleden vader, viel de orde even weg. Dumoulin was wat achterop geraakt, en werd per ongeluk door Michal Kwiatkowski van zijn fiets gereden. Het was een val zonder ernstige gevolgen, maar Dumoulin moest wel in de achtervolging, en dat was de bedoeling niet. „Je kunt niet alles in de hand houden”, zei Robert Gesink na de rit. „Dat is ook fietsen.”

Terdege realiseerde hij zich dat hij deel uitmaakt van een ploeg die deze Tour „de power” heeft om vaak de leiding te nemen. Maar, nam hij zich voor, „we moeten niet te gek doen”.

Misschien schuilt in overmoed inderdaad wel het grootste gevaar voor Jumbo-Visma, de komende weken.

La Course Deignan troeft Vos af

Lizzy Deignan heeft zaterdag de zevende editie van La Course gewonnen, de vrouwenkoers die gekoppeld is aan de Tour de France. De Britse was in de eindsprint sneller dan Marianne Vos, Demi Vollering werd derde. Ook Annemiek van Vleuten maakte deel uit van de kopgroep van zes. De wereldkampioene werd vijfde. Vos, die La Course won in 2014 en 2019, baalde van zichzelf, liet ze na afloop bij de NOS weten. „Ik ging te vroeg, ik reageerde op Elisa Longo Borghini en had een momentje langer moeten wachten.” Van Vleuten, winnares in 2017 en 2018, probeerde in de slotkilometers nog weg te komen, maar kreeg geen ruimte. „Ik had dit scenario wel verwacht, de klim was nergens echt steil. Het was daarna een 22 kilometer lange weg, waar je nergens in een ‘sneaky’ bocht nog ervandoor kon gaan.” La Course, die sinds 2014 wordt verreden, blijft ook in 2021 een eendagskoers.