Hamilton wint Grote Prijs van België, Verstappen derde

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zondag de Grote Prijs van België gewonnen. De Mercedes-coureur leidde de race op het circuit van Spa-Francorchamps van start tot finish en pakte zo zijn vijfde zege van het seizoen. Max Verstappen werd derde namens Red Bull, net achter Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas.

Verstappen reed een gedegen race maar kon het beide Mercedes-coureurs geen moment echt lastig maken. Regen had voor meer spanning kunnen zorgen op het Belgische circuit, aangezien van de Nederlander bekend is dat hij goed presteert in de regen, zoals vorig jaar nog in de Grote Prijs van Duitsland die hij won. Maar het bleef zondag in België tegen de weersvoorspelling in droog gedurende de gehele race.

De wedstrijd werd in de elfde ronde ontsierd door een zwaar ongeval waarbij de Italiaan Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en de Brit George Russell (Williams) betrokken waren. Giovinazzi gleed in volle vaart van het circuit en belandde via de muur terug op de baan, waar de Brit hem niet meer kon ontwijken. De twee coureurs stapten ongedeerd uit hun autowrakken, wel werd de race werd tijdelijk geneutraliseerd wegens de vele brokstokken op de baan.

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton heeft nu vijf van de zeven wedstrijden van het uitgestelde coronaseizoen gewonnen. De overwinning van zondag was alweer de 89ste in zijn carrière. Daarmee is het record van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher (91 GP-zeges) binnen handbereik.