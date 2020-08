Franse NAVO-officier onderzocht wegens spionage voor Rusland

Frankrijk heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar een hooggeplaatste Franse militair, die verdacht wordt van verraad vanwege het doorspelen van „zeer gevoelige documenten” aan Russische geheime diensten. Dat meldt de Franse nieuwszender Europe1 zondag.

De militair, met de rang luitenant-kolonel, zou ten tijde van het vergrijp zijn gestationeerd op een NAVO-basis in Italië. Aan het eind van zijn vakantie is hij aangehouden in Frankrijk. Momenteel zit hij vast in een gevangenis in Parijs, zo meldt Europe1.

De Franse ministerie van Defensie, Florence Parly, bevestigt tegen de zender dat er een onderzoek loopt naar een hoge officier, vanwege een „inbreuk op de veiligheid”. Parly vervolgt: „We hebben alle maatregelen genomen. Nu is het zaak dat justitie haar werk kan doen en dat hierbij de geheimhoudingsplicht wordt nageleefd. Het is uiteindelijk aan de rechterlijke macht om te beoordelen waaraan en of de militair schuldig is.”

Het is de derde verdenking van Russische spionage op het Europese continent die afgelopen maand openbaar werd. Op maandag zette Oostenrijk voor het eerst een Russische diplomaat uit. De diplomaat wordt verdacht van spionage bij een tech-bedrijf, met hulp van een Oostenrijkse werknemer. Een week eerder zette Noorwegen ook al een Russische diplomaat uit vanwege spionage-activiteiten.

De beschuldigingen van spionage klinken overigens ook andersom: twee weken geleden werd de plaatsvervangende Nederlandse ambassadeur in Moskou ontboden. De diplomaat moest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken uitleg komen geven over een tracking-apparaat dat in Nederland gevonden zou zijn in de auto van een Russische militaire attaché.