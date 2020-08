Dodental ingestort restaurant China opgelopen tot 29

Het dodental bij het instorten van een restaurant in China is opgelopen tot 29. Reddingswerkers wisten 57 mensen levend onder het puin vandaan te halen. Dat meldt persbureau AP zondag.

Het ingestorte gebouw was twee verdiepingen hoog, het ligt zo’n 600 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Beijing. Op het moment van het ongeluk vierde een tachtigjarige man zijn verjaardag in het restaurant. Of de jarige man de instorting heeft overleefd, is niet bekendgemaakt. In totaal raakten 28 mensen gewond, onder wie zeven ernstig.

De afgelopen jaren is de bouwveiligheid in China flink verbeterd. Buiten de steden, zoals in de provincie Shanxi waar het restaurant stond, blijft de bouwveiligheid vaak echter achter. Wat het instorten van het restaurant precies veroorzaakte, is niet bekend.