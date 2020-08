Dodental Beiroet loopt op tot 190, enkele mensen zijn nog vermist

Het dodental van de explosie in Beiroet, begin deze maand, is opgelopen van 181 tot 190. Er worden nog drie mensen vermist en er zijn 6.500 gewonden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bericht dat de Libanese demissionaire regering zondag heeft gepubliceerd.

Volgens de autoriteiten zijn 300.000 inwoners dakloos geworden doordat zeker 50.000 huizen niet meer bewoonbaar zijn. Negen grote ziekenhuizen in Beiroet zijn ook zwaar beschadigd geraakt. De directe, materiële schade in de stad bedraagt omgerekend ruim 12 miljard euro. Over de vermisten is weinig bekend. Zaterdag meldden de lokale autoriteiten nog dat er zeven mensen vermist werden: drie Libanezen, drie Syriërs en een Egyptenaar. Het is niet duidelijk of er in de tussentijd mensen uit die groep vermisten zijn teruggevonden, of dat er sprake is van andere tellingen.

De explosie van 4 augustus werd veroorzaakt door een lading ammoniumnitraat, die al ruim zes jaar lag opgeslagen in de haven. Toen de 2.750 ton onplofte ontstond een grote drukgolf die in kilometers omtrek schade veroorzaakte. Op de directe plek van de explosie werd een diepe krater geslagen. Kantoren en gebouwen in de buurt werd verwoest, mensen raakten gewond doordat het glas uit de ramen werd geslagen.

Voor veel Libanezen illustreert de ramp de corruptie van de politieke klasse van het land. Na de explosie laaiden onrust en ontevredenheid opnieuw op, bij protesten raakten honderden mensen gewond. Het kabinet van premier Hassan Diab stapte een week na de ramp op.

