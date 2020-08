Dode in Portland op dag van tegendemonstratie door Trump-aanhangers

In Portland, waar al ruim negentig dagen grote Black Lives Matter-protesten zijn die regelmatig uitlopen op geweld, is zaterdagavond (lokale tijd) een man doodgeschoten. Hij maakte waarschijnlijk onderdeel uit van een bijeenkomst gekant tegen de antiracismeprotesten in de stad in Oregon, schrijven Amerikaanse media.

Zaterdag kwamen aanhangers van Donald Trump bijeen om in een konvooi van honderden auto’s door de stad te rijden. Die actie was ‘s ochtends voorbereid. Volgens persbureau AP was het de bedoeling om de twee groepen niet bij elkaar te laten komen, maar sommige chauffeurs zouden toch naar het centrum van Portland zijn gereden. Dat leidde tot confrontaties en opstootjes, waarbij soms met paintballgeweren werd geschoten, zo is te zien op video’s die gemaakt zijn door journalisten die de demonstraties verslaan. In de avond kwam het enkele keren tot fysieke gevechten tussen de verschillende groepen.

Over de omstandigheden van de dood van de man is nog weinig bekend. De politie van Portland heeft laten weten dat agenten rond 21.00 uur geweerschoten hoorden. Zij vonden de getroffen man op straat in de buurt van de protesten, gewond in de borst. Hij zou daar overleden zijn. De straat werd afgezet, de autoriteiten hebben niets bekendgemaakt over de schutter. Het lijkt erop dat het slachtoffer affiniteit had met de organisatie Patriot Prayer, een extreem-rechtse groep die in Portland actief is. De organisatie zoekt juist liberale gemeenschappen op om demonstraties te houden. De man droeg een pet met daarop het symbool van die organisatie, zo is inmiddels bevestigd.

Lees ook over het geweld bij protesten in Kenosha, opnieuw na politiegeweld. De protesten ontstonden juist in de week van Republikeinse conventie

Portland staat doorgaans bekend als vrijzinnige, linkse stad. De demonstraties ontstonden drie maanden geleden naar aanleiding van de dood van de zwarte man George Floyd als gevolg van politiegeweld. Eerder werd de federale politiemacht naar de stad gestuurd in een poging de protesten met hardhandig optreden te onderdrukken - wat juist de woede van de demonstraten vergrootte. De dood van George Floyd leidde in de VS tot veel protesten. Vorige week werd de woede over politiegeweld opnieuw aangewakkerd toen een zwarte man in Kenosha door agenten in zijn rug werd geschoten. In die stad, in de staat Wisconsin, vielen twee doden bij protesten.