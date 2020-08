Dode en arrestaties bij schietpartij in het Brabantse Uden

Bij een schietpartij in een woonwijk in het Brabantse Uden is zondagavond een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie, die tot dusver twee mannelijke verdachten heeft opgepakt. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd, laat een politiewoordvoerder weten aan NRC.

De politie kreeg omstreeks 19.45 uur een melding van omstanders in de Batenburglaan dat er sprake was van een confrontatie op straat. Daar aangekomen bleek het slachtoffer zwaargewond geraakt en werd hij ter plekke gereanimeerd, wat uiteindelijk tevergeefs was.

Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is nog in volle gang. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet en is de politie nog op zoek naar een derde verdachte.