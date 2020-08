Bij de Tour-start in Nice wordt de wereld niet herinnerd aan de 86 doden

De Promenade des Anglais, finishstraat van de eerste twee Touretappes, is een plek waar de inwoners van Nice vrij uitzicht hebben over de Middellandse Zee, waar ze hun kinderen mee naartoe nemen om een dag af te sluiten onder het genot van een ijsje bij een ondergaande zon. Er liggen jeugdherinneringen te over op de boulevard, die het stadscentrum met de luchthaven verbindt. De zilte geur, de joggende mensen, flanerende stellen; het is een plek om tot rust te komen en adem te halen. Maar niet langer voor iedereen.

Want op 14 juli 2016, de nationale feestdag in Frankrijk, reed Mohamed Lahouaiej Bouhlel er met zijn witte vrachtwagen 86 mensen dood, onder wie de 27-jarige Camille Murris. Ze was op het verkeerde moment op de plek die ze zo miste als ze in Parijs was voor haar werk als marketeer. Een weekendje terug bij haar ouders in Nice sloot ze steevast af op de boulevard. Er hing zelfs een plaatje van de Promenade bij haar aan de muur.

Ruim vier jaar later kijkt Camille, breeduit glimlachend en met haar hoofd iets naar rechts gekanteld, uit over de binnentuinen van het Musée Masséna, gelegen aan de Promenade maar door een hek en beplanting afgeschermd van het verkeer. Haar foto staat op de bovenste rij van een geïmproviseerd stenen altaar, te midden van nog veertig beeltenissen, op een kilometer van de finishlijn. Erboven staat in grote zwarte letters ‘en memoire de nos anges’ – ter nagedachtenis van onze engelen. In een glazen paneel is een hart gekerfd, met daarin de namen van alle slachtoffers.

Chaos, regen en valpartijen op de glibberige wegen rond Nice

Het is het logo van de Mémorial des Anges, een organisatie waar Camilles moeder Anne Murris (60) voorzitter van is. Als zij op vrijdagavond aan een bewaker vraagt of ze even naar de foto van haar dochter mag kijken, haalt hij, zich verontschuldigend, een afrastering weg. „Mijn kleine prinses”, verzucht de vrouw die sinds de dood van haar dochter geen stap meer zette op de Promenade des Anglais. Dat is te pijnlijk. Als ze in de buurt moet zijn, loopt ze er met een grote boog omheen. Mevrouw Murris kent de verhalen van alle getroffen families. Ze wijst naar de foto van een jongen in een blauw voetbalshirt. Het gaat om een zoon van Pellegrini. Zes familielieden vonden die avond de dood.

Stadsoase voelt als een begraafplaats

Op de veranda van het museumgebouw even verderop klinkt saxofoonmuziek. Aan de vooravond van de Tourstart wordt een receptie opgebouwd voor belangrijke gasten. Er staan champagneglazen, butlers lopen gehaast in het rond. Anne Murris gaat op een bankje in de binnentuin zitten. Ze draagt een paarse zomerjurk, aan haar voeten gestreepte espadrilles. Ze vertelt dat deze stadsoase voor haar voelt als een begraafplaats.

Toen in juni duidelijk werd dat de Tour ondanks het coronavirus toch door zou gaan, stuurde ze een mail naar de gemeente Nice met de vraag of er tijdens het openingsweekend, op welke manier dan ook, aandacht zou kunnen worden besteed aan de tragedie die hier vier jaar geleden plaatsvond. Bijvoorbeeld in de vorm van een rouwband met het genoemde hartenlogo, mochten er renners in het peloton zijn die de behoefte zouden voelen een overleden landgenoot te herdenken. Die kans bestond. In totaal werden drieduizend mensen uit negentien landen direct of indirect door de aanslag getroffen.

Of misschien kon er een grote vlag met het logo worden uitgerold, vlak voor de start, of in de buurt van de finish, zodat helikopters er beelden van konden schieten en niemand zou vergeten wat een leed er geleden is op de plek waar wielrenners schouder aan schouder om een gele trui zouden gaan strijden.

Er volgde geen mailtje terug. Ze hadden het op het gemeentehuis vast te druk met andere zaken, dacht mevrouw Murris. Maar toen de voltallige gemeenteraad en de Amaury Sport Organisation (ASO) zich dinsdag in de tuinen van het Musée Masséna meldden om aan het altaar een krans te leggen ter ere van de slachtoffers, stapte mevrouw Murris toch maar op burgemeester Estrosi af. Hij had haar mail gelezen, maar was nog niet aan een antwoord toegekomen. Samen liepen ze naar de heer Prudhomme, baas van de Tour. Hij luisterde aandachtig, kon zich goed voorstellen dat een herdenking voor of na een etappe van grote waarde voor de nabestaanden kon zijn, en zou zich met de ASO beraden hoe aan het verzoek gehoor te geven.

Mevrouw Murris realiseert zich al te goed wat de impact van de Tour de France kan zijn op alle plekken die het evenement aandoet, als grootste jaarlijks sportevenement ter wereld. De wedstrijd is in feite één grote advertentie voor Frankrijk. Start- en finishplaatsen varen er wel bij. Als het logo van het Mémorial des Anges maar heel even in beeld zou kunnen komen, zou dat al zoveel voor haar en de nabestaanden betekenen. Terwijl ze dat zegt, grijpt ze naar haar hart.

Liefde voor het leven

Het doel van de vereniging die ze voorzit, is het verspreiden van de liefde voor het leven, zegt ze. Onder zoveel mogelijk mensen, ter ere van de mensen die dat leven lieten. Een mooiere gelegenheid dan de Grand Départ komt er voorlopig niet, op een moment waarop Nice zichzelf fêteert, in de mondiale etalage zet. Voor een organisatie van een sportevenement is het ook een kans, vindt mevrouw Murris. Om waarden als solidariteit, broederschap, en medemenselijkheid uit te dragen. Nice is niet alleen maar zon, zee, en het fameuze Hotel Negresco, waar kunst van Salvador Dalí aan de muur hangt. Sinds vier jaar is het ook de stad van de aanslag aan de Promenade des Anglais.

Anne Murris wil ook dat niemand vergeet wat hier vier jaar geleden is gebeurd. Ze heeft de indruk dat de aanslagen soms geromantiseerd worden, in een poging de gruwelen op afstand te houden. Veel mensen hebben geen idee hoe zwaar de naweeën van de terreurdaad in Nice nog altijd wegen.

Daarom vertelt ze tot in het gruwelijkste detail wat ze van de aanslag weet. Dat de wielen van de bus van Mohamed Lahouaiej Bouhlel tijdens zijn moordtocht op een goed moment werden geblokkeerd door de lichamen, en dat hij daardoor tot stilstand kwam. Dat hij een fiets stevig in de laadruimte had vastgebonden zodat hij na de moordpartij kon vluchten. Dat ze van haar dochter alleen beide handen nog heeft teruggezien.

Voor haar zal een feestdag nooit meer hetzelfde zijn. Sinds quatorze juillet vier jaar geleden, associeert ze feest met verdriet. Dat zijn nu twee kanten van dezelfde medaille. Bang voor een nieuwe aanslag is ze niet, maar toch trekt ze zich tijdens dit grote evenement veilig thuis terug, in het noorden van de stad. Achter de tv zal ze hopen dat het van een eerbetoon zal komen. Ze weet dat de Tour al eens een minuut stil is geweest, destijds, daags na de aanslagen. Maar dit is een van de weinige keren dat het oog van de wereld op de Promenade is gericht.

Zaterdag ziet ze hoe Aleksandr Kristoff er naar de eerste gele trui sprint. Het logo van de slachtoffers is nergens te zien. Anne Murris wacht het af. Ze zou ontzettend teleurgesteld zijn als aan haar herhaaldelijk verzoek niet voldaan kan worden. Sterker nog: ze zou het ronduit respectloos vinden. Ze snapt er niets van, mailt ze. Woensdag vertelde iemand van de gemeente Nice haar nog dat ze alleen moesten bespreken wat precies te doen, niet óf er wat gedaan kon worden. Maar ook zondag, als Julian Alaphilippe de tweede etappe wint, gebeurt er niets. Waarom niet, dat wil de organisatie niet vertellen.