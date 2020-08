‘Ajacied Donny van de Beek stapt over naar Manchester United’

Donny van de Beek verruilt Ajax voor Manchester United. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor vijf jaar bij de Engelse nummer drie. De genoemde transfersom die United betaalt loopt uiteen van 40 tot 45 miljoen euro. Dat melden verschillende sportmedia, waaronder Voetbal International en ESPN. Van de Beek zou ergens in de komende dagen medisch gekeurd worden.

Het vertrek van de tienvoudig international komt niet uit de lucht vallen. Lange tijd leek het erop dat hij de overstap zou maken naar het Spaanse Real Madrid, dat afgelopen juni te midden van de coronacrisis afzag van die transfer. Van de Beek werd wegens de naderende transfer zaterdag buiten de wedstrijdselectie gehouden bij Ajax voor het oefenduel tegen Eintracht Frankfurt. Van de Beek is na Hakim Ziyech (44 miljoen euro inclusief bonussen, Chelsea) en Sven Botman (8 miljoen euro, Lille) de derde miljoenentransfer voor Ajax dit jaar.

De voormalig jeugdspeler Van de Beek debuteerde in november 2015 op 18-jarige leeftijd voor Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen het Schotse Celtic. Met de club werd hij landskampioen in 2019 en won hij datzelfde jaar de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. Ook reikte hij in 2017 met Ajax tot de Europa League-finale, die met 2-0 verloren ging tegen zijn nieuwe club Manchester United. Van de Beek speelde zichzelf internationaal pas echt in de kijker in het Champions League-seizoen 2018/2019, waarin Ajax de halve finales bereikte en hij vier doelpunten maakte. Ook afgelopen seizoen seizoen scoorde Van de Beek tweemaal in de groepsfase van de Champions League.