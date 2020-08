Zeker 17 doden door instorten restaurant in noorden van China

In het noorden van China, in de provincie Shanxi, zijn zaterdag zeker zeventien mensen om het leven gekomen doordat een pand van twee verdiepingen instortte. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua zijn er zeven mensen zwaargewond.

Nog eens 21 anderen liepen lichte verwondingen op. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er onder het puin liggen. De autoriteiten hebben een zoekactie op touw gezet. Volgens de Chinese krant South China Morning Post zijn er honderden reddingswerkers ingezet.

Het gaat om een restaurant in Shanxi, ten westen van Beijing, dat zaterdagochtend instortte.