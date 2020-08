Wit-Rusland trekt accreditaties van 17 internationale journalisten in

De Wit-Russische autoriteiten hebben de accreditaties van zeker zeventien journalisten van internationale media ingetrokken. Alle verslaggevers deden recent verslag van de presidentsverkiezingen. Dat heeft belangenvereniging Belarusian Association of Journalists zaterdag gezegd.

Het gaat onder meer om medewerkers van persbureaus Reuters en AFP, de Britse omroep BBC, de Duitse zender ARD en de Amerikaanse radiozender Radio Liberty. Zij moeten hun perskaart direct inleveren en mogen niet meer in Wit-Rusland aan het werk. Het is onduidelijk op welke grond hun accreditatie is ingetrokken.

Reuters heeft bevestigd dat twee camerajournalisten en een fotograaf hun accreditatie kwijt zijn. Het persbureau zegt niet op de hoogte te zijn van wat de autoriteiten hiertoe heeft doen besluiten. Persbureau AP bevestigt het nieuws eveneens, en meldt dat twee van zijn verslaggevers het land uit zijn gezet. Radio Liberty schrijft dat het besluit afkomstig is van de nationale veiligheidsraad van het land, maar dat er geen reden voor het intrekken van de accreditaties is gegeven. De BBC heeft Wit-Rusland opgeroepen het besluit terug te draaien.

‘Aanval op persvrijheid’

De media-organisaties hebben boos gereageerd op het besluit. AP spreekt van een aanval op de persvrijheid door de regering van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko. De BBC ziet in het intrekken van de accreditatie een poging onafhankelijke journalistiek te „verstikken”.

Verder meldt de Wit-Russische journalistenvereniging Belarusian Association of Journalists dat vrijdag een ploeg van de Duitse zender ARD werd opgepakt in Minsk. De medewerkers werden van vrijdag op zaterdag op een politiebureau vastgehouden. Mensenrechtenorganisatie Viasna wees er vrijdag al op dat zo’n twintig journalisten waren aangehouden bij protesten tegen Loekasjenko. Bij die demonstraties werden in totaal 267 mensen opgepakt.

Zaterdag kwamen duizenden vrouwen in Minsk samen om te protesteren tegen de uitslag van de recente presidentsverkiezingen, die volgens de demonstranten frauduleus zijn verlopen. Zondag wordt in Minsk naar alle waarschijnlijkheid opnieuw gedemonstreerd. Daarbij wordt een hoge opkomst verwacht. De afgelopen weekenden kwamen er steeds zo’n 200.000 mensen op de manifestaties af.