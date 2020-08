Wat is permanente schade van corona?

Even voor de duidelijkheid: ik ga hier niks bagatelliseren. We zitten in een ernstige economische klap met reële gevolgen. Maar net zoals tijdens de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis van 2010 probeer ik door de zwartgallige woorden van economische duiders (‘catastrofaal’, ‘de Grotere Depressie’) het bos te zien. Zeker omdat er nog zo ontzettend veel onzeker is over de economische gevolgen, sla ik de grote woorden vaak over, om te zoeken naar: wat gebeurt er precies in de economie? Of: hoe onderbouwen de economen hun voorspelling?

Interessant was daarom deze week de analyse van het Centraal Planbureau over de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn. De boodschap was niet vrolijk: zelfs als het virus snel helemaal onder controle is, zal er waarschijnlijk blijvende schade zijn voor de economie. Ook de economen van het IMF waarschuwen al een tijd voor permanente littekens (scarring) in de economie als gevolg van de coronacrisis.

Met blijvende schade bedoelen het CPB en het IMF dat de economie nooit meer op het oude, voorspelde groeipad komt. De economie kan heus weer groeien na de dip, hard zelfs, maar niet zo hard dat er sprake is van inhaalgroei. Het nieuwe groeipad ligt onder het oude. De economie kan pas na een paar jaar weer op het oude niveau komen.

Die verwachting van blijvende schade is gebaseerd op ervaring uit het verleden. Ook na eerdere zware recessies was die er, schrijft het CPB. En ook al is een financiële crisis iets heel anders dan een epidemie, ook de uitbraken van Sars (2003), Mers (2012) en H1N1 (2009) hadden langdurige schade tot gevolg in de getroffen landen.

Wat veroorzaakt die schade? In een zware recessie stellen bedrijven investeringen uit, dat hindert innovatie en drukt de groei van de productiviteit. De vernieuwing die anders nu had plaatsgevonden, laat nog jaren op zich wachten. Interessant genoeg ziet het CPB juist in deze crisis een mogelijk verzachtende omstandigheid: corona zou de digitalisering van de economie kunnen versnellen. Dat kan de productiviteit een zetje geven.

Er zijn meer mogelijke littekens. Mensen die werkloos raken, en nieuw werk vinden, gaan er vaak langdurig op achteruit. Als een recessie zwaar is, kunnen ook zeer productieve bedrijven failliet gaan. Er kan daarbij menselijk kapitaal verloren gaan: werknemers die verknoopt zijn geraakt met de bijzondere werkprocessen in een bedrijf. Hun kennis gaat verloren. Daarbij is het ene bedrijf het andere niet. Of zoals hoogleraar Arnoud Boot zegt: een koffietent is zo opgestart, een ASML niet.

Oké, helder. Een klap als deze is niet zonder gevolgen. En hoe langer het duurt, hoe groter de schade. Toch is de onzekerheid nog immens. Bij crises in het verleden waren de verschillen in schade tussen landen groot, noteert het CPB. Bovendien schrijft het CPB dat die schade kleiner kan worden door „expansief begrotingsbeleid” van de overheid. Laat dat nou precies zijn wat het kabinet al doet. En waar het vrijdag met een nieuw steunpakket tot aan de zomer van 2021 nog een grote schep bovenop gooide.

Deze klap mag ongekend zijn, het steunbeleid van de overheid is dat onmiskenbaar ook. Niet eerder kregen zoveel bedrijven en werkenden noodsteun. Wat dat uiteindelijk betekent voor de schade aan de economie, tijdelijk of permanent? Ik durf het u niet te vertellen.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 augustus 2020