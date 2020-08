Verenigde Arabische Emiraten schrappen boycot tegen Israël

De Verenigde Arabische Emiraten schrappen een wet waarin een boycot tegen Israël is geregeld. Dit betekent dat de landen weer onderling handel kunnen drijven en bedrijven en personen financiële afspraken mogen aangaan. Dat heeft Emiraatse persbureau WAM zaterdag bekendgemaakt. Het is de volgende stap in het herstel van de banden tussen de landen.

De boycot werd in 1972 wettelijk vastgelegd, enkele maanden nadat de VAE onafhankelijk werden van het Verenigd Koninkrijk. De oliestaat hield decennia vol pas banden met Israël aan te gaan als de Palestijnen een eigen staat zouden krijgen. Het land is daar nu van teruggekomen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn na Egypte en Jordanië de derde Arabische staat dat diplomatieke banden aangaat met Israël.

Eerder deze maand kondigden de Amerikaanse president Donald Trump, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de kroonprins van Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (vaak MbZ genoemd) aan dat de relaties tussen de VAE en Israël worden „genormaliseerd”. In ruil hiervoor beloofde Netanyahu zijn plannen om een deel van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, voorlopig niet uit te voeren. De VAE gebruiken dat laatste als overwinning, hoewel het dus een afzwakking is van de eerdere eis van de creatie van een Palestijnse staat.

Overigens is het niet zo dat de VAE en Israël helemaal geen banden hadden de afgelopen jaren. De inzichtendiensten en legers van de staten werken samen en in 2018 deed een officiële Israëlische ploeg mee aan een groot judotoernooi in Abu Dhabi. Daarbij was ook de Israëlische minister van Cultuur en Sport aanwezig.

