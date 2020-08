Rellen in Zweden na koranverbranding

In de Zweedse stad Malmö zijn ongeregeldheden uitgebroken op vrijdagavond. Ongeveer driehonderd mensen zijn de straat opgegaan nadat eerder op de dag bij een anti-islamitische protestactie een koran werd verbrand. Dat meldt persbureau Reuters.

Bij de rellen zijn autobanden in brand gestoken en de politie werd met vuurwerk en voorwerpen bestookt. Een woordvoerder van de politie stelt dat de rellen verband houden met de koranverbranding van eerder die dag op dezelfde plek. Het verkeer werd omgeleid.

Vanaf een uur of drie in de ochtend is de rust weer teruggekeerd. Volgens lokale media zijn er meerdere mensen vastgezet vanwege deelname aan de rellen en is er schade aan voertuigen van hulpdiensten ontstaan.

Deporteren moslims

De koranverbranding werd uitgevoerd nadat de Deense extreemrechtse politicus Rasmus Paludan toegang tot Zweden was ontzegd. In Denemarken werd Paludan afgelopen juni al een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd vanwege racistische uitingen. Daartegen is hij in beroep gegaan.

Zijn partij Stram Kurs (Harde Lijn) staat voor het deporteren van alle moslims en het instellen van een „etnisch Deense staat”. In 2019 kregen zij 1,8 procent van de stemmen bij de verkiezingen. Dat was net niet genoeg voor een zetel in het parlement.

