Protesten op Mauritius na olieramp, 39 dode dolfijnen aangespoeld

Duizenden mensen zijn zaterdag de straat op gegaan in de hoofdstad van Mauritius om te protesteren tegen de overheidsaanpak van een olieramp in zee. Deze werd onlangs veroorzaakt door een in tweeën gebroken zeecontainer. Dat melden internationale persbureaus. Demonstranten in hoofdstad Port Louis willen onder meer opheldering over de ecologische effecten van de ramp, waarbij zo’n duizend ton olie de Indische Oceaan inlekte.

De lokale autoriteiten maakten vrijdag bekend dat er in de afgelopen weken zeker 39 dode dolfijnen zijn aangespoeld op het eiland. Wat ze gedood heeft is niet bekend, hoewel sommige experts vermoeden dat hun dood verband houdt met de olieramp. Milieuorganisatie Greenpeace heeft de regering opgeroepen om de dood van de dieren te onderzoeken.

Demonstranten in Port Louis zwaaiden tijdens de demonstraties met Mauritiaanse vlaggen en hielden borden omhoog met leuzen als „Jullie kennen geen schaamte” en „Ik heb betere kabinetten gezien bij IKEA”. Sommige demonstranten eisen het aftreden van de regering, schrijven internationale persbureaus. De protesten verlopen vooralsnog vreedzaam.

De Japanse bulkcarrier liep eind juli vast tegen een koraalrif nabij Mauritius. Het schip brak een week later in tweeën. De kapitein en eerste stuurman van het schip worden vervolgd voor nalatigheid bij de navigatie van het schip.