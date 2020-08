Politie Berlijn arresteert 300 betogers bij coronademonstraties

De politie in Berlijn heeft zaterdag driehonderd betogers gearresteerd die samen waren gekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Dat meldt persbureau Reuters. Door de hele stad waren zo’n 38.000 mensen op de been. De politie greep in en maakte een einde aan de manifestatie toen bleek dat betogers onvoldoende afstand hielden en geen mondkapjes droegen.

Op sommige plaatsen vertrokken demonstranten na het bevel van de politie rustig, maar op andere plekken in de hoofdstad ontstond een grimmige sfeer. Veel betogers weigerden weg te gaan en gingen op de grond zitten.

Ook raakten rechtsextremisten slaags met de politie ter hoogte van de Russische ambassade aan Unter den Linden. Volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung werden alleen daar al tweehonderd mensen opgepakt. Later op de dag probeerde een groep het parlementsgebouw, de Rijksdag, binnen te dringen. Daarbij werd met stenen en flessen naar de politie gegooid. Bij de Brandenburger Tor was het begin van de avond nog steeds onrustig.

Rechtsextremisten

Het Duitse medium Die Welt meldt dat er tweeduizend tot drieduizend rechtse extremisten op de been waren.

De autoriteiten hadden zich voorbereid op mogelijke rellen: op sociale media was opgeroepen naar Berlijn te komen en wapens mee te nemen. In de stad waren daarom zo’n drieduizend agenten ingezet. Zeven van hen raakten gewond. Het stadsbestuur van Berlijn had de demonstratie eerder verboden, maar de rechter gaf hier vrijdag toch toestemming voor.