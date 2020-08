Kristoff wint eerste etappe Tour, Bol wordt derde

Cees Bol heeft zaterdag net naast de ritwinst gegrepen in de eerste etappe van de Tour de France. De Nederlander van Sunweb leidde de sprint op de Promenade des Anglais in Nice maar zag de Noor Alexander Kristoff en de Deense wereldkampioen Mads Pedersen in de laatste meters nog passeren. Voor Kristoff, de renner van UAE-Team Emirates, was het de vierde ritzege in de Tour in zijn loopbaan.

De rit eindigde later dan gepland omdat de renners na tal van valpartijen op gevaarlijke stukken in de heuvels boven Nice enige tijd de benen stil hielden. Eenmaal uit die streek ging het snel richting Nice met de sprintploegen voorop.

Zondag kent ook de tweede etappe start en finish in Nice. Dan is het parcours een stuk zwaarder met onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie. (ANP)