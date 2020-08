Kapperszaak in Amsterdam beschoten, dag eerder ook explosie

Een kapperszaak in Amsterdam Nieuw-West is vrijdagnacht beschoten, meldt de politie. Dezelfde zaak werd een dag eerder getroffen door een explosie. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, ook is onduidelijk wat voor motief de daders hadden.

Het gaat om barbershop Alles in Bedrijf, die een maand geleden is geopend aan de Slotermeerlaan. Het pand is beschoten vanaf een motorscooter en de dader of daders wisten te ontkomen. De explosie een dag eerder is vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. Volgens de politie is die actie door twee personen uitgevoerd.

De getroffen kapperszaak wordt volgens Het Parool gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah. Kallahs vader was volgens de Amsterdamse krant in het verleden actief in het criminele milieu en ook zijn zoon wordt in verband gebracht met criminaliteit. Zijn advocaat ontkent dit tegenover stadszender AT5 en stelt dat zijn cliënt nog nooit veroordeeld is. Een politiewoordvoerder zegt om privacyredenen niet te kunnen ingaan op vragen over de Kallahs.

De afgelopen weken vonden in Amsterdam meerdere vuurwapenincidenten plaats. Begin augustus werd een man doodgeschoten op een stadsstrand en daarna vonden op verschillende plekken in de hoofdstad ook schietpartijen plaats. Zo werd afgelopen week tweemaal geschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. In reactie op het toegenomen aantal incidenten heeft de burgemeester Femke Halsema bekendgemaakt dat de gemeente Amsterdam gaat experimenten met preventief fouilleren.