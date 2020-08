God bless America!

Gaan we nou nerveus doen over foto’s van beroemde mensen die zich niet aan de anderhalve meter hebben gehouden? Nee toch? De koning ging samen met zijn vrouw op de foto met een Griekse restauranthouder en hield inderdaad te weinig afstand. Soms gebeurt dat. Inmiddels hebben Max & Lex een keurig excuustweetje de wereld in gestuurd en de zaak is weer klaar. Iedereen kan weer lekker verder met zijn zinloze leven. Als Willy zijn mondkapje maar voor zijn gezicht doet als hij in zijn speedbootje van twee miljoen stapt. Want in zo’n ordinair ding wil niemand herkend worden. Hooguit de zonen van Dries Roelvink. Of een nog niet geliquideerde drillrapper.

En zag ik nou ook gezeurpiet over een foto van het kersverse huwelijk van onze minister van Justitie? Te veel gasten te dicht op elkaar. Nou en? Dat gebeurt als het gezellig is. Ik begrijp dat deze kwestie iets gevoeliger ligt omdat Grapperhaus voor zijn werk moet handhaven en dat hij ons boetes oplegt als wij de wet overtreden. Maar hij weet nu ook: zo werkt het niet in de praktijk. Ook Ferd heeft inmiddels braaf ‘sorry’ gezegd. Volgens hem ging het de rest van de dag wel goed. Niet dat ik dat geloof, maar de excuses zijn aanvaard. De minister is ook maar een mens en mag zijn baantje houden.

Maar ik wil vanaf nu wel wat humor in de coronastrijd. Dus dat we bij de volgende persconferentie die iets te drukke huwelijksfoto langdurig achter Ferd projecteren. En dat de doventolk dan keihard begint te lachen. Zo hard dat ze niet meer aan haar werk toekomt. Hugo en Mark mogen ook onverbiddelijk de slappe lach krijgen. En als Hugo later aan de verantwoordelijke omroeptypes vraagt hoe dat nou kwam, dan moeten zij gewoon zeggen dat mevrouw Omtzigt achter de knoppen zat. Die lieverd drukt nog wel eens verkeerd.

Zal er trouwens iemand binnen het CDA geloven dat mevrouw Omtzigt inderdaad op Hugo heeft gestemd? Ik opperde het vorige week als puberaal columnistenfantasietje, maar ging er niet van uit dat dat echt gebeurd is. Eerlijk gezegd ga ik daar nog steeds van uit. Hoe het wel zit weet ik ook niet, maar dat het CDA een beetje ingewikkeld doet met verkiezingen is niet nieuw. Ik mag iedereen aanraden om op YouTube nog een keer naar het hilarische filmpje over het beroemde congres van deze partij in 2010 te kijken. Dat ontspant. Daarna kan je het hele leven weer aan. Hoe raar en gruwelijk de werkelijkheid soms ook is.

Hoewel de beelden van de laatste Republikeinse Conventie ook louterend zijn. Onderweg naar een nieuwe burgeroorlog is het fantastisch om de familie Trump kopjes kokende olie op het vuur te zien gooien. Hoogtepunt was oom Donald zijn schoondochter Kimberly Guilfoyle, die het Amerikaanse volk waarschuwt tegen een eventuele verkiezing van de bejaarde Joe Biden. De toon van dit amateurtoneelstukje is zo grappig. Vooral als je je realiseert dat ze voor een lege zaal staat te krijsen. Vroeger wist je zeker dat zo’n dame na afloop in een dwangbuis afgevoerd zou worden naar een gesticht, maar nu moet je er toch serieus rekening houden dat mensen deze patiënt geloven. En op haar schoonvader gaan stemmen. Dan verlang je toch echt naar de gezellige oubolligheid van een sullig CDA-congres met een kleurenblinde voorzitter die de stemkaarten niet uit elkaar kan houden.

Of de VS aan de vooravond van een burgeroorlog staan? Kenners vrezen het. Ik ook een beetje. Zeker als ik lees dat een zeventienjarig jochie als onderdeel van een burgerwacht twee mensen doodschiet… De geest is uit de fles. Absoluut geen heilige geest.

Meest bizarre bericht deze week gaat over de met zeven kogels laf in zijn rug geschoten Amerikaan Jacob Blake. Dat gebeurde in zijn auto terwijl zijn drie kinderen op de achterbank toekeken. Hij is voor de rest van zijn leven verlamd en… hij ligt met boeien aan zijn ziekenhuisbed geklonken. Dan kan hij niet ontsnappen. God bless America!

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 augustus 2020