Acteur met voorname uitstraling, die geschiedenis schreef als superheld ‘Black Panther’

Het onverwachte overlijden van de 43-jarige Afro-Amerikaanse acteur Chadwick Boseman komt voor de buitenwereld als een schok. De acteur blijkt de afgelopen vier jaar te hebben geleden aan darmkanker, maar hield zijn ziekte voor de buitenwereld verborgen. Hij is zo lang mogelijk aan het werk gebleven als filmacteur en producent.

Boseman blijkt nu een aantal van zijn meest imposante rollen te hebben gespeeld terwijl hij al ziek was. Onlangs speelde hij nog in Spike Lee’s film over vijf zwarte Vietnam-veteranen in Da Five Bloods. In die film was hij te zien in flashbacks als een in Vietnam omgekomen soldaat; een leidersfiguur die voor zijn oude kameraden een haast mythische status had aangenomen.

Natuurlijk gezag en waardigheid

Dat was typerend voor Bosemans werk als acteur: tijdens zijn te korte carrière speelde hij een groot aantal rollen waarin veel, zo niet alles aankomt op natuurlijk gezag en vanzelfsprekende autoriteit. Hij was geen acteur die met opvallend virtuoos spel alle aandacht naar zich toe wilde trekken. Juist door zijn gereserveerde en voorname uitstraling gaf hij zijn rollen waardigheid.

Dat gold bij uitstek voor Bosemans meest beroemde rol: als de Afrikaanse koning T’Challah die over superkrachten beschikt, in de Marvel-film Black Panther; een van de meest succesvolle en lucratieve films aller tijden. Die film was in 2018 een mijlpaal, als een van de zeer schaarse grootschalige Hollywoodfilms met een vrijwel volledig zwarte cast. Ter voorbereiding op zijn rol liet Boseman onder meer een dna-onderzoek doen: hij wilde weten uit welke etnische groepen in Afrika zijn eigen familie was voortgekomen.

De trailer van Black Panther



Voor Black Panther had Boseman vooral in de Verenigde Staten al naam gemaakt met een reeks biopics, waarin hij Afro-Amerikaanse iconen had gespeeld. In 42 (2013) was hij te zien als Jackie Robinson, de eerste zwarte speler in de professionele honkbalcompetitie van de VS. Hij speelde Thurgood Marshall, de eerste Afro-Amerikaanse rechter van de Surpreme Court, in Marshall (2017). Boseman was ook nog te zien als James Brown in de jonge jaren van de King of Soul in Get on Up (2014).

Overtuigende actiescènes

Bosemans gereserveerde uitstraling was opvallend, maar hij kon ook fysiek overtuigen in actiescènes. Boseman was in zijn jeugd een getalenteerd basketballer, die goed genoeg was om een carrière als prof te overwegen. Ook droomde hij ervan om architect te worden.

Na de dood van een schoolgenoot bij een schietpartij, schreef hij een toneelstuk om de gebeurtenissen te verwerken. Dat stuk werd uitgevoerd op zijn middelbare school in Anderson, South Carolina. Zo kwam zijn belangstelling steeds meer te liggen bij theater en film.

Boseman studeerde aan de fameuze Howard University in Washington, aanvankelijk met het doel om zich toe te leggen op regie. Dankzij een beurs die ter beschikking was gesteld door acteur Denzel Washington kon hij deelnemen aan een zomerschool van de universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk.

De laatste jaren legde Boseman zich naast zijn acteerwerk toe op het produceren van films. Zo speelde hij een genuanceerde, niet overdreven agressieve en schietgrage politieman in de thriller 21 Bridges, die hij zelf mede had geproduceerd. „Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat ik deze rol vertolk”, zei hij daarover in april van dit jaar tegen NRC. „Mensen moeten kunnen zien dat er ook onder extreme omstandigheden een politieagent is die niet meteen schiet, maar eerst luistert.”

Trailer van 21 Bridges, waarin Boseman de hoofdrol speelt en waarvan hij ook producent was: