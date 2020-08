Duizenden demonstranten in Israël op de been tegen Netanyahu

In Jerusalem hebben zich zaterdagavond voor de tiende week op rij duizenden demonstranten verzameld, schrijft persbureau AP. Zij eisen het vertrek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Israëlische media zijn voor de deur van zijn ambtswoning alleen al 20.000 mensen samengekomen.

Zij hebben borden bij zich met leuzen als „Dit is geen politiek, maar misdaad!”. Ook bij de privéwoning van Netanyahu in de kustplaats Caesarea wordt gedemonstreerd, net als op bruggen en grote kruispunten door het hele land. In Tel Aviv zijn straten rond het centrale Rabin-plein geblokkeerd. Bij eerdere manifestaties raakten demonstranten slaags met de politie.

Premier Netanyahu ligt onder vuur vanwege zijn aanpak van de coronacrisis. Aanvankelijk wist Israël het coronavirus te beteugelen, maar in mei werd de economie toch weer opengegooid. Volgens velen was dit te vroeg. Ook zijn de betogers boos vanwege de verdenkingen van fraude en corruptie. Tegen de premier lopen namelijk drie corruptiezaken.

In mei werd Netanyahu met een nipte meerderheid voor een vijfde termijn als premier geïnstalleerd. Ondanks drie verkiezingen lukte het Netanyahu steeds maar niet om een regering te vormen. Vanwege de coronacrisis werd uiteindelijk toch een akkoord gesloten over een soort noodregering.