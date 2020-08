‘Door Banksy gefinancierde reddingsboot overvol, bijna in nood’

De boot die door straatkunstenaar Banksy is gefinancierd en die gebruikt wordt om vluchtelingen op de Middellandse Zee te redden, is zo vol geraakt dat het niet meer op koers kan varen. De bemanning van de boot heeft de internationale gemeenschap vrijdagnacht in een reeks berichten op sociale media opgeroepen hulp te bieden, omdat het bijna in „een noodtoestand” zou verkeren. Onder meer Malta en Italië zouden een verzoek om hulp van de boot genegeerd hebben.

De tienkoppige bemanning van het schip de Louise Michel, vernoemd naar de Franse feminist en anarchist, zou zeker 219 migranten van zee gered hebben die vanaf Noord-Afrika Europa probeerden te bereiken. Aan boord bevindt zich volgens de bemanning ook het stoffelijk overschot van een migrant. Het is onduidelijk of deze persoon aan boord stierf of is verdronken. Ongeveer dertig migranten zitten vanwege ruimtegebrek op een reddingsboot die is vastgemaakt aan het hoofdschip.

„De Louise Michel kan niet veilig bewegen en niemand komt ons te hulp. De geredde mensen hebben extreme trauma’s meegemaakt, het is tijd dat ze naar een veilige plek worden gebracht. We hebben onmiddellijke hulp nodig”, schrijft de bemanning van de boot op sociale media. „Laat dit geen dodentelling worden. Red ze.”

Het schip vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit Valencia om reddingsacties op de Middellandse Zee uit te voeren. De tien bemanningsleden zijn Europese activisten met lange ervaring in zoek- en reddingsoperaties. Eerder werkten zij mee aan twee andere reddingsmissies, waarbij in totaal 105 mensen werden gered. Zij werden overgebracht op een schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch.