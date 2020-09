De littekens van Beiroet

Clara Chammas en haar verloofde waren net in een nieuw appartement in Beiroet getrokken. Ze keek door het raam in de richting van de haven toen ineens alles zwart werd. In het ziekenhuis werd duidelijk dat Chammas’ nek gebroken is en dat ze lijdt aan geheugenverlies. Chammas is psycholoog en gezondheidscoach en was van plan om op 10 september te trouwen. Nu twijfelt ze net als veel andere Libanezen of het niet tijd is om te emigreren. „Het is eng om hier kinderen te krijgen.”

Foto Hassan Ammar / AP