Black Panther-acteur Chadwick Boseman (43) overleden

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman, bekend van zijn hoofdrol in de superheldenfilm Black Panther, is vrijdag op 43-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Boseman werd vier jaar geleden gediagnosticeerd met darmkanker en is in zijn huis in Los Angeles overleden.

Boseman vergaarde wereldwijd bekendheid als King T’Challa in Black Panther, een film van Marvel Studios uit 2018. De film vergaarde twee jaar voor hij uitkwam al veel bekendheid omdat het de eerste Hollywood-blockbuster was die over een zwarte superheld ging. Daarmee doorbrak Black Panther een traditie van films over witte superhelden. De cast bestond voornamelijk uit Afro-Amerikanen. Nooit eerder werkten zoveel zwarte mensen, voor en achter het doek, aan een productie van Marvel Studios mee.

