Ik film op het strand van Alicante een jongen. En daarna een meisje. De zon gaat onder en het ziet er prachtig uit. Ze komen even later enorm bezorgd naar me toe. Het is een Spaans stel.

Ik zet me schrap voor een woordenwisseling. Maar die volgt niet: ze zijn heel opgelucht dat het voor de Nederlandse televisie is en dus niet in Spanje wordt uitgezonden.

„Ziet u. We hebben pas sinds vandaag verkering. Niemand mag het nog weten.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 augustus 2020