Ziek van licht

Terwijl de meeste mensen verzuchten dat het toch wel erg jammer is dat het nu afgelopen dreigt te zijn met die mooie zomerse dagen, haalt een aantal opgelucht adem. Eindelijk! Terwijl Nederland maandenlang in korte broek, T-shirt of een luchtige zomerjurk ronddartelde, of zich in half ontblote toestand uitvouwde in het mulle zand van een Noordzeestrand, zaten zij binnen. Waar buren, vrienden en familie de deur uit gingen om overdag een terrasje te pakken, of vrienden in de tuin uitnodigden voor een borrel, schoven zij pas in de avond de gordijnen weer voorzichtig open. Na de felste zonne-uren, of pas als de schemering een eind maakt aan wat hen zo kwelt: zonlicht.

In Nederland lijden zo’n 300 mensen aan erythropoëtische protoporfyrie (EPP), een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte die ervoor zorgt dat iemand overgevoelig is voor zonlicht, en in sommige gevallen ook voor kunstlicht van bepaalde lampen. Daarnaast is er een onbekend aantal mensen dat leidt aan chronische polymorfe lichtdermatose (CPLD), een zonne-allergie waarvan de oorzaak niet helemaal duidelijk is, maar die wel samenhangt met een overgevoeligheid voor de straling van licht. In beide gevallen hebben patiënten last van onder andere jeuk, zwellingen, een hevig branderig gevoel – alhoewel de symptomen met name bij CPLD per individu sterk verschillen.