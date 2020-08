Volg de wereldwijde race naar een vaccin

Om de ontwikkeling te versnellen combineren sommige makers fases. In deze tracker tellen we vaccins mee in de hoogst genoemde fase. Bron: WHO

Regelgevende instanties bepalen per land of een vaccin wordt toegelaten. Tijdens een pandemie kan er speciale toestemming worden gegeven voor beperkt gebruik. Wetenschappers blijven de veiligheid en de werking van het vaccin volgen.

Onderzoekers geven het vaccin aan een tiental gezonde volwassen proefpersonen om te testen of er bijwerkingen zijn, of er een immuunreactie is en welke dosering het best werkt.

Het kandidaat-vaccin wordt uitgetest op proefdieren zoals muizen en apen. Wetenschappers testen of het veilig en stabiel is, en of het een afweerreactie opwekt. Er zijn 142 kandidaten in deze fase.

De echte verlossing van de coronapandemie komt van een goed werkend en veilig vaccin. Meer dan 170 teams wereldwijd werken aan entstoffen tegen SARS-CoV-2, een proces dat normaal gesproken jaren duurt. Wie als eerste klaar is, is niet het belangrijkst; er zijn meerdere vaccins nodig, want niemand kan in korte tijd de hele wereldbevolking vaccineren. Maar een race is het wel degelijk. In de eerste plaats tegen het coronavirus, dat nog dagelijks ernstig zieken en doden eist. Daarnaast is het een wedloop in medisch-wetenschappelijke vooruitgang. Aan elk potentieel succesvol experimenteel vaccin wordt getrokken door politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Vaccintypes

Het doel van vaccinatie is dat het afweersysteem het SARS-CoV-2-virus leert herkennen, zodat dat snel uitgeschakeld wordt zodra dit het lichaam binnenkomt. Er zijn verschillende manieren om vaccins te maken, elk met voor- en nadelen. Van tevoren is niet te zeggen welke het best zal uitpakken.