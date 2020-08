Trump tijdens toespraak conventie: ‘Arbeiders willen hun banen terug’

Negen weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft Donald Trump de kern van zijn campagneboodschap geformuleerd: Ik heb als president de Amerikaanse economie sterker gemaakt dan ooit en nadat het Covid-19-virus is bedwongen, zal ik dat opnieuw doen.

In de tuin van het Witte Huis accepteerde Trump donderdagavond de nominatie van de Republikeinse Partij. In zijn meer dan een uur durende toespraak stipte hij de hoogtepunten van de afgelopen drieënhalf jaar van zijn regeertermijn aan. Het ging van de handelsverdragen tot de executie van Al Baghdadi. Maar de kern van zijn boodschap was: Biden heeft uw banen naar het buitenland laten gaan, ik heb ze teruggehaald. „Biden knuffelde arbeiders, kuste hen zelfs. En daarna stuurde hij hun banen naar China. Hij heeft hun dromen geoutsourcet”, zei Trump. „Arbeiders willen zijn holle woorden van empathie niet, ze willen hun banen terug.”

Tijdens hun conventie van vorige week spraken de Democraten volgens Trump haast niet over hun agenda. „Dat is omdat het de meest extreme agenda is die een grote politieke partij ooit heeft opgesteld.” Van Bidens economische plannen stipte hij alleen een belastingverhoging aan, volgens Trump van vier biljoen dollar. Trump beloofde de belastingen verder te verlagen. Hij zei Amerikaanse bedrijven die banen terughalen vanuit China met belastingvoordelen te zullen belonen, en bedrijven te straffen die nog werk outsourcen naar China. „Bidens agenda is Made in China”, zei Trump. „Die van mij is Made in the USA.”

Geen mondkapjes in tuin Witte Huis

Volgens Trump zal China de Verenigde Staten „bezitten” als Biden tot president wordt gekozen. Hij haalde daarbij nog eens uit naar China als de veroorzaker van de pandemie. „Zij lieten toe dat het virus zich over de wereld verspreidde.” Tegenover een duizendkoppig publiek in de rozentuin van het Witte Huis, dicht opeen zittend, zonder bescherming van mondkapjes zoals de president het onlangs had aangeraden, stond hij stil bij de slachtoffers van de epidemie. Hij herhaalde de belofte uit het 50-puntenplan dat hij aan het begin van de week lanceerde, dat de VS voor het eind van dit jaar een werkend vaccin tegen het Covid-19-virus zal hebben ontwikkeld. „Misschien zelfs eerder.”

Tegen de verwachting in stond Trump in zijn toespraak niet erg lang stil bij de sociale onrust en gewelddadige protesten in de laatste maanden. Terwijl zijn aanhangers en partijgenoten de afgelopen dagen veel van hun spreektijd besteedden aan de „anarchie en chaos” in „door Democraten bestuurde steden”, veroordeelde Trump het „rellen en plunderen” in sommige steden en waarschuwde hij dat een overwinning van Biden het geweld ook naar de rest van het land zal brengen. „Als de Democraten aan de kant van de relschoppers, plunderaars en vlagverbranders willen staan, ze doen maar. Wij blijven staan aan de kant van Amerikaanse patriotten die salueren voor de vlag.”