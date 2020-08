Gemarineerde rosbief

Tot slot een feestgerecht deze week, die de Elzassers serveren tijdens hun messti’s: jaarlijks terugkerende dorpsfeesten waarbij hele families, vaak in traditionele kledij, aan grote tafels samen eten. Vaak is er ’s avonds nog een groot bal of feest. Dit recept is lekker bij een frisse aardappelsalade, of, als u het iets steviger wilt aanpakken, spätzle – lokale pasta met kaas, room en spekjes.

Meng de avond tevoren alle ingrediënten voor de marinade en laat het vlees er de hele nacht in marineren. Laat de volgende dag het vlees uitlekken en bewaar de marinade. Schroei het vlees in een braadpan op zeer hoog vuur aan alle kanten dicht. Bestrooi het met zout en peper. Zeef de marinade (vang de wijn op) en doe de groenten in de pan. Schenk de Pinot Noir (de wijn van de marinade) erbij en voeg wat water toe tot alles onderstaat. Leg het deksel op de pan en laat het vlees twee uur sudderen op laag vuur.

Neem het vlees uit de pan. Laat de saus inkoken en bind hem met een beetje bloem die is aangelengd met wat Pinot Noir. Zeef de saus. Breng de saus op smaak met zout en peper. Snijd het vlees in dunne plakken en lepel de saus erover. Bestrooi de plakken vlees met wat knoflook en fijngehakte peterselie en serveer.

VOOR 10 PERSONEN: 2,5 kg achtermuis van de koe fijngehakte peterselie zout, peper Voor de marinade: 3 uien 3 wortels ½ knolselderij 6 teentjes knoflook tijm, laurierblaadjes 2 flessen stevige Pinot Noir bloem Gérard Goetz Elzas Karakter 408 blz. € 35,00

