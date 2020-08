Serie Meesterpianisten in het Concertgebouw stopt na 33 jaar

De concertreeks Meesterpianisten in het Concertgebouw in Amsterdam houdt na 33 jaar op te bestaan. Dat heeft organisator en initiator van de serie, Marco Riaskoff, donderdag bekendgemaakt. Oorzaak voor het stoppen zijn de coronamaatregelen. De pianoconcerten moeten zestienhonderd bezoekers trekken om uit de kosten te komen. Door de huidige maatregelen is er ruimte voor slechts 350 gasten. Hierdoor is een probleem ontstaan waar „niet tegenop valt te boksen”, aldus Riaskoff.

Meesterpianisten, altijd op zondagavond, is een instituut in de klassieke muziek. Riaskoff haalde 33 jaar lang de grootste pianisten van over de hele wereld naar Amsterdam voor optredens in het Concertgebouw. „Voor mij persoonlijk is dit een zwaar en emotioneel besluit”, aldus Riaskoff. „Pijnlijk vooral ook als ik denk aan onze abonnees en concertbezoekers, jonge en oudere liefhebbers, van wie sommigen sinds 1987 amper een recital hebben gemist.”

Ook pianisten reageerden geschokt op het nieuws. „Most disturbing”, aldus pianist Alfred Brendel. „Deze serie was een instituut in het internationale concertleven.” Daniel Barenboim toont zich „diep bedroefd” en noemt de serie „al drie decennia van essentieel belang voor het cultureel leven in Nederland en daarbuiten.”