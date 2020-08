Fall Guys: verslavend zomerplezier

Niemand zag aankomen dat het kleine Fall Guys de gamehit van de zomer zou worden. Maar in minder dan een week verkocht maker Mediatonic op pc alleen al twee miljoen exemplaren. Spelers vochten om een plekje op de overbevolkte servers die de drukte van het eerste weekend niet aankonden. Niet om elkaar neer te knallen, maar om massaal online hindernisparcoursen te rennen.

Wel in de stijl van het populaire Fortnite: met een massastart. Je begint elk potje met zestig spelers, die een aantal rondes aan hindernissenparcours en teamspelletjes moeten spelen. Elke ronde vallen spelers af, totdat de laatste er met de kroon vandoor gaat. Onhandigheid is de grote troef van dit spel. De schattige poppetjes rennen met moeite over stokken, vallen opeens in een bak slijm of krijgen de wieken van een windmolen tegen het hoofd. Heb je pech, dan loopt een medespeler ook nog eens aan je mouw te sjorren; zie dan nog maar door die hoepel te springen.

Constant ben je aan het schakelen. Nu eens probeer je van de ene pastelgekleurde wip naar de andere te springen, dan weer speel je Memory boven een lading dodelijk slijm. In een seconde kan het voorbij zijn. Dan verschijn je vrolijk weer in de lobby, klaar voor een nieuwe ronde. Je gromt van frustratie, maar toegegeven: Fall Guys is verslavend olijk zomerplezier.

Game Fall Guys Mediatonic. Voor PS4 en pc ●●●●●