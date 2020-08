PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken verlaat Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Gabriëlle Popken (PVV) verlaat per direct de Tweede Kamer, meldt persbureau ANP. Ze was wegens ziekte al enkele maanden niet meer in de Kamer geweest. Ze wordt tot de verkiezingen van maart volgend jaar opgevolgd door Sietse Fritsma, die tussen 2006 en 2019 ook al Kamerlid was voor de PVV.

De bedrijfsjurst Popken heeft ruim drie jaar in de Tweede Kamer gezeten, waar ze woordvoerder defensie was. In het verleden zat ze politica voor de PVV in de Eerste Kamer en was ze persoonlijk medewerker van PVV-voorman Geert Wilders. Ze is getrouwd met theoloog Marcel de Graaff, die voor dezelfde partij in het Europees Parlement zit.

Popken was een Kamerlid van weinig woorden. Uit een analyse van NRC bleek vorig jaar dat de PVV’er in 2019 slechts drie woorden uitte in de Tweede Kamer: „steun voor beide”. Hiermee steunde ze het verzoek van een ander Kamerlid om een Kamerbrief en stemde ze in met een debat met de minister van Defensie. Wel stemde ze mee en stelde ze schriftelijke Kamervragen.

