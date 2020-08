Oud-staatssecretaris Els-Veder Smit overleden (98)

Oud-staatssecretaris voor de VVD Els Veder-Smit is woensdag op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de VVD vrijdag bekendgemaakt. Veder-Smit was eind jaren zeventig staatssecretaris van Volksgezondheid en lid van de Eerste en Tweede Kamer.

In een vrijdag gepubliceerde verklaring zegt premier Mark Rutte „bedroefd” te zijn door het overlijden van Veder-Smit. Hij omschrijft haar als „een betrokken politica en sociale vrouw die tot op hoge leeftijd oog had voor anderen”.

Veder-Smit zat elf jaar in de Tweede Kamer: van 1967 tot januari 1978. Zij was vooral actief op het gebied van volksgezondheid en vrouwenemancipatie. Zo zette zij zich onder meer in voor het recht op abortus. In 1978 werd zij staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I. In die rol maakte Veder-Smit zich hard voor meer rechten voor patiënten. Na haar periode als staatssecretaris, was Veder-Smit tien jaar Eerste Kamerlid. In 1998 werd zij benoemd tot erelid van de VVD.

De partij roemt de oud-politicus onder meer om haar bijdrage aan de vrouwenemancipatie in Nederland: „Zij speelde een grote rol in de emancipatie en was voor velen een bron van inspiratie”. Veder-Smit zou zaterdag 99 jaar zijn geworden. Zij is in haar woonplaats Leeuwarden overleden.