Neushoorn valt zebra aan in Wildlands-dierentuin Emmen

Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft een zebra laten inslapen omdat een neushoorn het dier ernstig had verwond. Dat heeft de dierentuin vrijdag bekendgemaakt. Waarom en hoe de neushoorn de zebra aanviel is niet bekend. Mogelijk heeft een aantal bezoekers het incident gezien, aldus de dierentuin. De bezoekers zelf zouden geen gevaar hebben gelopen.

Wildlands is opgedeeld in drie ‘klimaatgebieden’: een savanne, een poolgebied en een jungle. In de savanne staan verschillende diersoorten bij elkaar, waaronder vier neushoorns en een aantal zebra’s. Bezoekers kunnen om de savanne heen lopen, of deze per safaritruck bezoeken. Volgens een woordvoerder gebeurt dat in een verhoogde truck, waardoor bezoekers niet in aanraking kunnen komen met de dieren.

De dierentuin stelt uit te gaan van een „eenmalig incident” en doet aanvullend onderzoek naar de aanval van de neushoorn. „In de 29 jaar dat in Emmen neushoorns en zebra’s samenleven, is dit de eerste keer dat er een incident tussen de diersoorten heeft plaatsgevonden”, aldus de dierentuin.

Vorig jaar kwam wel een struisvogel om het leven na een incident met een neushoorn; het is niet bekend of het om hetzelfde dier gaat. Volgens de woordvoerder zijn neushoorns gewoonlijk geen agressieve beesten. „Maar ze zijn wel flink sterk en zwaar. Als een neushoorn zijn kop draait en daarmee iets raakt, heeft dat al groot effect.”