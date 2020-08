Nederlander (39) gedood door ijsbeer in Noorwegen

Een Nederlandse man is in de nacht van donderdag op vrijdag op het Noorse eiland Spitsbergen gedood door een ijsbeer. Het roofdier viel hem volgens de plaatselijke autoriteiten aan terwijl hij in zijn tent lag te slapen, meldt het lokale nieuwsmedium Svalbardposten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het slachtoffer een 39-jarige Amsterdammer is.

De Nederlander is volgens een lokale bestuurder door de ijsbeer uit zijn tent gesleurd. Hij verbleef op een camping bij het dorp Longyearbyen, de grootste nederzetting op Spitsbergen. Andere kampeerders namen de beer onder vuur, waarna het dier er vandoor ging. Op de parkeerplaats van het nabijgelegen vliegveld werd het dier later dood aangetroffen. De Nederlander zou na de aanval nog hebben geleefd, maar overleed even later.

Het is de eerste keer in negen jaar dat een ijsbeer op Svalbard, de archipel waar Spitsbergen deel van uitmaakt, een mens doodt. In 2011 overleefde een zeventienjarige Britse scholier een ijsberenaanval niet.

Er wonen een kleine drieduizend mensen op Spitsbergen. Zij delen het eiland met 975 ijsberen, meldt persbureau Reuters. Als de eilandbewoners zich buiten bewoond gebied begeven, zijn ze verplicht middelen mee te nemen waarmee ze zich tegen de beren kunnen verdedigen. De autoriteiten raden aan een vuurwapen op zak te hebben.