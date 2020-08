‘Meer geld nertsenhouders’

Nertsenhouders zijn ontevreden met de 180 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt om hen uit te kopen. „Dat bedrag is niet toereikend”, zegt Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE).

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat nertsenhouders hun deuren definitief moeten sluiten. De fok van nertsen zou per 2024 verboden worden, maar dat gaat nu al vanaf maart 2021 in. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat nertsenbedrijven een besmettingshaard voor het coronavirus worden. Diverse bedrijven zijn geruimd na uitbraken. Meer dan een miljoen nertsen zijn vergast sinds het begin van de coronacrisis.

Voor de 120 Nederlandse nertsenhouders betekent het besluit dat zij veel eerder dan gedacht moeten sluiten en een andere bestemming moeten zoeken voor hun bedrijf. „Bedrijven moeten nu drie jaar eerder stoppen dan gepland”, zegt Verhagen. „Een ramp voor de sector. Alle investeren die ze gedaan hebben, kunnen ze meteen afschrijven. Bedrijfsgebouwen hebben geen functie meer.”

Verhagen betwijfelt of de ingrijpende maatregel nodig is voor het inperken van het coronavirus. Hij verwijst naar de aanpak in Denemarken, waar besmette nertsenbedrijven niet worden geruimd. „Daar wachten ze gewoon tot de dieren weer genezen zijn, omdat ze geen gevaar zien voor de volksgezondheid.”

In Nederland ziet het ‘Outbreak Management Team Zoönosen’ ook slechts een beperkt risico voor de volksgezondheid. Toch adviseerde het om in te grijpen, omdat op de lange termijn nertsen het coronavirus via medewerkers wel kunnen overdragen op mensen buiten het nertsenbedrijf.

De meeste nertsenhouders willen niet reageren op het besluit en degenen die het wel willen, klinken gelaten. Zoals nertsenfokker Arie Penninx (62), die van plan was om met pensioen te gaan als zijn business over drie jaar wordt verboden. Dat loopt door het vervroegde verbod anders. „Ik zal nu nog drie jaar ergens moeten gaan werken. Waar? Dat weet ik nog niet.”

Penninx heeft begrip voor het besluit van het kabinet. Twee weken geleden werden zijn dieren geruimd vanwege een uitbraak. „Ik denk dat het met corona niet anders kan. Als de helft van de sector geruimd moet worden, hou je zo weinig bedrijven over dat het niet eens meer rendabel is om daar voer voor te produceren.”

Sommige fokkers overwegen hun bedrijf te verplaatsen naar het buitenland. Misha Bouwer uit Laag-Soeren, die samen met zijn vader een nertsenbedrijf runt, zei eerder tegen website Vice: „Mijn vader en ik gaan gewoon door in het buitenland. Mijn vader heeft al een fokkerij in Ierland en ik wil er straks een in Amerika beginnen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 augustus 2020