Voor mijn verjaardag krijg ik van mijn vriendin een magneetblokje voor aan de muur. Aan dat blokje moet ik van haar vanaf nu altijd mijn sleutels hangen, want die ben ik geregeld kwijt. We willen natuurlijk direct testen of het blokje ook echt goed werkt, maar mijn sleutelbos is nergens te vinden. Een uur zoeken later, ik sta inmiddels met mijn handen in de kliko te graaien om te kijken of de sleutels misschien in een vuilniszak zitten, roept mijn vriendin me. Mijn sleutels zitten in haar handtas.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl