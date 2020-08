Kabinet trekt 11 miljard euro uit voor derde steunpakket

De regering heeft vrijdag het derde coronasteunpakket gepresenteerd. Het gaat om maatregelen voor ondernemers en werkenden ter waarde van circa 11 miljard euro, laat het kabinet weten. Daarnaast wordt 1,5 miljard euro aan investeringen naar voren gehaald. Het pakket gaat in per 1 oktober, wanneer het huidige eindigt, en loopt tot de zomer van 2021.

Het kabinet gaat de steun de komende maanden wel versoberen. Nederland gaat economisch gezien een onzekere tijd tegemoet, benadrukt de regering. „Daarin kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden worden en zijn niet alle banen en opdrachten te garanderen.” De Tweede Kamer moet het nieuwe steunpakket nog goedkeuren.

Net als in de eerste twee steunpakketten rust ook de derde set maatregelen grotendeels op loonsteun voor bedrijven (NOW), inkomenscompensatie voor zzp’ers (Tozo) en tegemoetkoming voor de vaste lasten van mkb’ers (TVL). De NOW en TVL worden iedere drie maanden afgebouwd, zodat volgens het kabinet „ondernemers tijd en ruimte hebben” zich aan te passen aan de economische situatie.

Omdat baanverlies door de crisis onvermijdelijk is, komt de regering ook met een aanvullend sociaal pakket van 1 miljard euro. Dat geld is bedoeld om Nederlanders via de gemeenten en het UWV te begeleiden bij hun zoektocht naar nieuw werk. Van het bedrag wordt ook om- en bijscholing betaald.

