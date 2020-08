Honderden banen weg bij sterk verlieslatend Schiphol

Schiphol heeft in het eerste halfjaar van 2020 246 miljoen euro verlies geleden. Het aantal vliegbewegingen is ruim gehalveerd, het aantal passagiers daalde met 62,1 procent, blijkt uit cijfers die vrijdag zijn gepresenteerd. Omdat de gevolgen van de pandemie naar verwachting nog zeker tot 2023 voelbaar zullen zijn, wil de luchthaven 20 tot 25 procent besparen op de kosten. Daarom zullen er ook „enkele honderden functies” geschrapt moeten worden. Op de luchthaven werken drieduizend mensen.

Hoeveel banen precies verdwijnen, heeft Schiphol Group nog niet bekendgemaakt. De directie is daarover nog in overleg met de ondernemingsraad en er moet ook nog gesproken worden met de bonden, zo staat in een verklaring. De luchthaven heeft een voorschot van zo'n 28 miljoen euro gekregen uit de eerste NOW-regeling, en ook een aanvraag ingediend voor NOW 2.0.

Wel is alvast besloten om het management hun variabele beloning over 2019 niet te betalen, evenals het schrappen van dividend voor aandeelhouders. Allerlei bouwprojecten, zoals de bouw van de nieuwe terminal, zijn met ten minste twee jaar uitgesteld. Toch steekt Schiphol dit jaar en volgend jaar nog 1,5 miljard euro in andere projecten, ook voor veiligheid en hygiëne.

Over het hele jaar verwacht de luchthaven dat het aantal reizigers ten minste zal halveren, en mogelijk tot 77 procent zal teruglopen. De luchthaven vindt dat er internationaal betere afspraken gemaakt moeten worden over het testbeleid voor passagiers uit risicogebieden. Zo zou er wat Schiphol betreft op alle reizen uit gebieden waar de risico's hoog zijn getest moeten worden, in plaats van de strenge reisverboden en quarantainemaatregelen en reisverboden die nu gelden. Die hebben namelijk „gevolgen voor vliegreizen en daarmee voor het economisch herstel”.

Sinds juni trekt het aantal reizigers een beetje aan, maar in de vakantiemaanden werden desondanks lage cijfers geschreven. In juli lag het passagiersvolume 80 procent lager dan een jaar eerder, in de derde week van augustus 74 procent. De luchthavens Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport kregen respectievelijk 65 en 71 procent minder reizigers te verwerken, blijkt uit de cijfers. (NRC)